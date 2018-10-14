فيديو للشرطة الإسبانية تطارد طائر "الإيمو".. والنهاية حزينة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر طائر "الإيمو" الأسترالي ثاني أطول الطيور الحية بعد طائر النعام، ورغم أنه ينتمي إلا فئة الطيور إلا أنه لا يطير، وأغلب هذه الأجناس تعيش بشكل أساسي في أستراليا وغينيا الجديدة، أما إذا رأيته فإنك ستعتقد حتما أنه طائر النعام لإنه يشبهه إلى حد كبير، إلا ان هناك بعض الاختلافات بين الطائرين..

في موضوع ذي صلة، أظهر مقطع فيديو مطاردة ماراتونية بين الشرطة الإسبانية وطائر من فصيلة "الإيمو" الأسترالية، لكن النهاية كانت مأساوية بحسب مدافعين عن حقوق الحيوان، حيث قام عنصران من الشرطة الإسبانية يركبان دراجتين ناريتين بمطاردة طائر الإيمو في شوارع بلدة تقع على بعد 12 كيلومترا شمالي "برشلونة"، وفق صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.





وللأسف هذه المطاردة انتهت بالقبض على طائر "الإيمو" الذي هرب من إحدى المزارع على الأرجح، لكنه سرعان ما نفق في الشارع من جراء التعب الذي انتابه بعد الركض لمسافة طويلة..

وجراء هذا الحادث، أبدى ناشطون حقوقيون استياءهم من المطاردة وطالبوا السلطات بفتح تحقيق لمعرفة مالك الطائر وكيف وصل إلى المدينة الإسبانية؟ وقال المنتقدون إن عناصر الشرطة يحتاجون تدريبا لمعرفة الطرق المثلى للتعامل مع الحيوانات الهاربة، لاسيما حين لا تشكل خطرا على سلامة الناس..

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