الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا تدخل القفص الذهبي (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهدت قلعة وندسور يوم الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر مراسم زواج الأميرة يوجيني حفيدة ملكة بريطانيا من جاك بروكسبانك أمام حشد من المشاهير وأفراد العائلة المالكة من بينهم ابن عمها الأمير هاري وزوجته ميغان اللذان تزوجا في نفس المكان في مايو/أيار.

ويوجيني "28 عاما" هي الابنة الصغرى للأمير آندرو، ثالث أبناء الملكة، من زوجته السابقة سارة فيرجسون دوقة يورك. وجرت مراسم زفافها يوم الجمعة إلى بروكسبانك "32 عاما" في كنيسة القديس جورج التي تقع داخل قلعة وندسور وتعود للقرن الخامس عشر.

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وشهدت القلعة في وقت سابق من العام مراسم زواج هاري وميغان دوق ودوقة ساسكس حاليا. وكان هاري وميغان من بين مجموعة كبيرة من المدعوين لحفل يوم الجمعة الذي زخر بالنجوم والمشاهير.

وشهدت المراسم الملكة إليزابيث "92 عاما" وزوجها الأمير فيليب "97 عاما" الذي تقاعد عن مهامه الرسمية منذ فترة. وانضم لهما أعضاء آخرون من العائلة وشخصيات شهيرة منها نجمتا هوليوود ليف تايلر وديمي مور وعارضتا الأزياء كيت موس وناعومي كامبل والمغنية إيلي جولدنج والمغني روبي وليامز الذي كانت ابنته الصغيرة من بين وصيفات العروس.

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