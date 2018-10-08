بعد نقاش حاد.. حراس القصر الملكي يطردون شقيقة "ميغان" (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد الخلافات الحادة بين "ميغان ماركل" التي ظهرت للعلن والمقابلات المثيرة للجدل التي قام بها والدها لصالح صحف أمريكية، ما زالت الفضائح تلاحق العائلة الملكية البريطانية بعد أن أقدم حراس القصر الملكي على طرد شقيقة "ميغان ماركل" إثر خلاف مع عناصر الأمن على باب القصر..

وفي التفاصيل، توجهت شقيقة دوقة ساسكس "سامانثا ماركل" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة المتحدة مصممة على مواجهة شقيقتها الأصغر بعد زيادة حدة الخلافات العائلية بين أفراد أسرة "ميغان ماركل" عقب زواجها من الأمير "هاري"، وفق موقع "ميرور".



وتظهر صور التقطت من أمام القصر كيف حصل إشكال بين سامانثا وعناصر الأمن على اثر وصولها من دون دعوة إلى مقر الأمير هاري وبالتالي رفضوا دخولها، وفي نهاية المطاف غادرت سامانثا ماركل (53 عاماً) بوابات القصر بصحبة العناصر الأمنية وشوهدت وهي تسلم أحدهم رسالة على المدخل..

مصدر الصور (موقع ميرور)

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