ميغان ماركل تتصدر قائمة أكثر نساء العالم أناقة لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

منحت مجلة "بيبول" الأمريكية، زوجة الأمير هاري، الممثلة السابقة ميغان ماركل، لقب "الأكثر أناقة بين النساء" في عام 2018، لتكون بذلك أول عضوة في أسرة حاكمة تتربع عرش القائمة.

وتصدرت دوقة ساسكس، القائمة السنوية للمجلة، متفوقة على الممثلتين كيت بلانشيت وساندرا بولوك، ومحامية حقوق الإنسان زوجة الفنان جورج كلوني ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وقالت محررة شؤون الموضة والجمال في مجلة بيبول، أندريا لافينثال: "لم تتضمن القائمة أبدا أي عضو في أسرة حاكمة أو أي شخص من خارج هوليوود. لكن عندما تتحدث عن الموضة و2018 فلا يمكن تجاهل اسم ميغان ماركل".

وأضافت: "أسلوبها في ارتداء الملابس خطف الأنظار فعلا هذا العام، لذا رأينا ألا نكتفي بضمها إلى القائمة بل اختيارها الأكثر أناقة"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابعت: "سواء كانت ترتدي قميصا كلاسيكيا وبنطلون جينز ممزقا، مثل أي فتاة أخرى، أو ثوب زفاف من أشهر بيوت الموضة وتضع تاجا، فإنها تبدو دائما أنيقة دون عناء".

وأشادت مجلة بيبول كذلك بالتصميمات "الجريئة والمتناسقة" لأزياء بلانشيت، وبأسلوب كلوني "الخاص والجريء والساحر" في ارتداء ملابسها، والشكل "المذهل" الذي ظهرت به بولوك في فيلم "أوشنز 8".

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