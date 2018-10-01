قطيع أغنام يعبر جسر لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



قاد مقدم برامج بريطاني ومعه رجال يرتدون أزياء من العصور الوسطى قطيعا من الخراف على جسر لندن إحياء لتقليد قديم.

هذه المبادرة السنوية يمارس فيها من يُطلَق عليهم الرجال الأحرار في مدينة لندن حقوقهم التاريخية في قيادة الحيوانات على الجسر؛ بهدف جمع أموال لصالح أعمال خيرية.

وتتضمن طقوس إحياء هذا التقليد، الذي يعود للعصور الوسطى، أن يقود الرجل قطيعا من الخراف على الجسر، دون دفع رسوم المرور في شوارع مدينة لندن وبيده سيف مشهر.

إقرأ أيضا:

تلسكوب "تيس" يرصد كوكبين جديدين