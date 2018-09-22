تلسكوب "تيس" يرصد كوكبين جديدين

رصد تلسكوب "تيس" التابع لادارة الطيران والفضاء الامريكية "ناسا" كوكبين بعيدين، بعد خمسة أشهر من إطلاقه إلى الفضاء ، ليبدأ المسبار بهذا الاكتشاف للكوكبين، قبل انتهاء الربع الأول من رحلته المخططة والتي يفترض أن تكون لمدة عامين، بتحقيق الأهداف المتوقّعة منه، لرصد كواكب وسبر أغوار عوالم وراء نظامنا الشمسي.

وتوصّل القمر الصناعي الاستقصائي العابر للحدود، "تي. إي. إس. إس"، والمعروف بـ"تيس"، من اكتشاف هذين الكوكبين الجديدين البعيدين، واللذان سمّيا بـ"سوبر- إيرث" و"هوت- إيرث"، على بعد ما لا يقل عن 49 سنة ضوئية ضمن مجموعات شمسية. وقالت نائب مدير العلوم في البرنامج، سارة سيجر، إنّ حرارة الكوكبين تعدّ عالية جدًّا، بدرجة لا تسمح بالحياة عليهما، لكنها أضافت لـ"رويترز" أنّها تتوقع المزيد والمزيد من تلك الاكتشافات.

وأبلغت سيجر "رويترز" قائلة: "يتعين علينا الانتظار لرؤية الأشياء الأخرى التى سيكتشفها "تيس" "، وأضافت: "نعلم أن الكواكب هناك متناثرة فى السماء فى انتظار أن تُكتَشف".

وصُمم قمر "تيس" لمواصلة عمل سابقه التلسكوب "كيبلر" الذى اكتشف العدد الأكبر من نحو 3700 كوكب خارجى تم توثيقها خلال العشرين عاما الماضية والذى أخذ وقوده فى النفاد.

وتتوقع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أن تحدد بدقة آلافا من عوالم ظلت غير معروفة وربما يماثل مئات منها حجم كوكب الأرض أو فى حجم ما يُعرف "بالأرض العملاقة" التى لا يزيد حجمها بواقع المثلين عن حجم كوكب الأرض.

ويُعتقد أن تضم هذه الكواكب أسطح صخرية أو محيطات ولذا تعتبر أفضل الكواكب المرشحة لنشوء حياة عليها. ويقول العلماء إنهم يأملون أن يساعد قمر "تيس" فى نهاية المطاف على وضع قائمة تضم ما لا يقل عن 100 من الكواكب الخارجية الصخرية بهدف إخضاعها لمزيد من الدراسة فيما أصبحت واحدة من أحدث مجالات الاستكشاف أمام علماء الفلك.

وبواسطة أربع كاميرات يستخدم التلسكوب "تيس" طريقة للرصد تسمى مضوائية العبور والتى ترصد الانطفاءات الدورية فى الأضواء المرئية للنجوم والتى تحدث نتيجة عبور الكواكب أمامها.

جدير بالذكر أن التلسكوب المداري "تيس" انطلق منذ 5 أشهر من قاعدة (كيب كانافيرال) بولاية "فلوريدا" الأمريكية؛ للاستطلاع حول العديد من الكواكب المتناثرة بعالم الفضاء؛ لدراسة مسيرتها ومدى قربها وتأثيرها على كوكب الأرض؛ مما يضيف الكثير من الأبحاث والدراسات الحديثة بعالم الفلك.

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