ناسا تطلق أقمارا لقياس سمك جليد الأرض

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ثلاثة أقمار هي "آيس" و "كلاود" و "ساتل أراضٍ بارتفاع 2" ، والمعروف باسم "إيس سات -2", حيث ستستخدم ليزرًا دقيقًا لجمع بيانات القياس لتتبع جليد الأرض المتقلص.

و سيركز نظام أطلس الليزري الذي تعتمده وكالة ناسا بإطلاقها هذه الأقمار من محطتها في كاليفورنا على مجالين هما التغييرات في الغطاء الجليدي للكرة الأرضية وتغير سمك جليد البحر.

وسوف يقيس نظام أطلس سمك الجليد البحري عن طريق قياس ارتفاعات أو ارتفاع الجليد البحري ومقارنة ارتفاع الجليد مع ارتفاع المياه المفتوحة المجاورة لمعرفة قياسات الجليد الحر البحري.

و ينقسم الليزر ، المعروف باسم ATLAS (نظام طبوغرافي ليزر متقدم طبقي) ، إلى ستة أشعة ويطلق 10000 نبضة في الثانية لجمع قياسات دقيقة للغاية للعلماء لتحليلها. وسيستغرق مدار القمر الصناعي 91 يومًا قبل التكرار ، مما يسمح للجهاز بقياس المواقع نفسها أربع مرات في السنة ، حتى يتمكن العلماء من رؤية كيف يتغيرون عبر الفصول.

وتتوقع ناسا أن يلقي المشروع الضوء على حجم الغطاء الجليدي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي وينكمش كل عام ، مما يحسن فهمنا لارتفاع مستوى سطح البحر وكيف يؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

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