بالفيديو .. بكاء طفل يتيم يشعل مواقع التواصل في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع، لطفل يشتكي سوء معاملة زوج أمه وتعنيفه له ولأخوته بالضرب والإهانة والتجويع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، مساء الجمعة، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل “تويتر”، إنه تم التوصل إلى الأيتام المعنفون وبدء العمل على اتخاذ اللازم من قِبَل وحدة الحماية الاجتماعية لحمايتهمم.

كما تفاعل الآف المغردين مع مقطع الفيديو تحت وسم تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا في تويتر كان عنوانه "#أيتام_معنفون"

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