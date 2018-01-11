متطوعون يعملون للعثور على قطط مفقودة بعد حرائق كاليفورنيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نجم عن الحرائق الكارثية التي اندلعت في شمال كاليفورنيا نهاية العام الفائت، تدمير آلاف المنازل، وفقدان مئات القطط المنزلية.

الان ان مجموعة من المتطوعين جندت نفسها للعمل على العثور على هذه القطط بهدف اعادتها الى اصحابها الشرعيين.

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مجموعة الانقاذ هذه قامت بنصب كاميرات عدة في اماكن متعددة اضافة الى اطباق من الطعام بهدف تتبع اماكن تواجد القطط المفقودة.

تتولى "جنيفر بيتروسكا" قيادة الفريق المذكور الذي يراقب اللقطات والأماكن التي يصادف فيها تواجد القطط، خصوصا منطقة سانت روزا.

وتظهر احدى الصور الضبابية قطا كانوا يبحثون عنه، لونه اسود وابيض عمره 8 سنوات، فجلبوا له على الفور وجبة خفيفة مفضلة، لجذبه، وما ان انزلقت الوجبة في القفص حتى ظهر القط ماكس فتم التقاطه، واعادته الى اصحابه الذين كانوا سعداء برؤيته.

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القط سالي العائد لعائلة ارين روندال، هو واحد آخر من القطط المحظوظين، بعد احتراق منزل عائلته بالكامل، وكانت هذه الاخيرة تخشى فقدان قطها إلى الأبد، الا ان بيتروسكا زفت لهم اخبار مفرحة.

فريق الانقاذ الحيواني هذا قام بالفعل بغنقاذ وجمع العشرات من القطط واعادها لاصحابها، وما زال حاليا يبحث عن مئات القطط الأخرى، لاعادتها لأصحابها.

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