سياسي عربي يتدخل بين كيم جونغ اون وترامب وزرهما النووي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (متابعات)

أخبار كوريا الشمالية تنتشر كالنار في الهشيم، لاسيما بعد ان رد الرئيس الأمريكي على إعلان الزعيم الكوري الشمالي بأن الزر النووي موجود دائما على مكتبه، ساخرا من كلام كيم جونغ أون ومؤكدا أنه هو أيضا لديه "زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى"، وبأن زره يعمل.

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مؤخرا وإثر صدور كتاب "نار وغضب" الذي تناول أسرارا نشرت للمرة الأولى عن الرئيس ترامب وأسرته وإدارته، نشر رئيس اللقاء الديمقراطي في لبنان النائب وليد جنبلاط، على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، صورة لرئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون وبيده الكتاب المذكور، قائلا: "ترامب وكيم".

لكن جنبلاط المعروف بحسه الفكاهي وحبه لتويتر عاد وغرد مجددا عن الامر حيث نشر صورة مركبة لكيم جونغ اون وهو جالس على مكتبه ويظهر في الصورة الزر النووي الاحمر وقد اضيف للصورة هرا اسود اللون يقف بجانب الزر، قائلا:

"عكس لبنان كيم جونغ اون يقرر ويخطط وينفذ .ويبدو ان الهر الاسود مرتاح .الزعيم كيم محب بالحيوان"

ثم ما لبث بعدها ان اعاد نشر الصورة عينها مع تعليق آخر جاء فيه:

"ويبدو ان الهر لدى الزعيم المحبوب والمعبود لدى الملايين مسؤول عن الزر النووي .شي بريح وبطمئن"

وتجدر الاشارة ان هذه التغريدات قد نالت اعجاب الكثيرين وحظيت بتعليقات عديدة من قبل متابعيه على تويتر.

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