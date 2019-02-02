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5 سيدات يؤثرن على الموضة في العالم.. من هنّ؟! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة Launchmetrics"" أن "78% من العلامات التجارية الفاخرة، تعتمد على مدونات الموضة والجمال في أعمالها".

وفي هذا الإطار، كشفت "HiaTV" عن لائحة بأبرز 5 نساء، لديهنّ تأثير على صعيد الموضة حول العالم، ويجب متابعتهنّ في العام 2019:

1- الإيطالية كيارا فراغني صاحبة الـ 15 مليون متابع.

2- أوليفيا باليرمو - صاحبة الـ 5 مليون متابع

3- الأمريكية الكورية إيمي سونغ - لديها 5 مليون متابع.

4- أليكسا تشانغ - عارضة أزياء، مذيعة ومؤخراً مصممة. لديها 4 مليون متابع.

5- آيرين كيم من كوريا الشمالية ولديها مليون متابع من جميع أنحاء العالم.

مصدر الصور: hiatv - تويتر - Fashionista

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