بالصور.. مجموعة المصمم Amato الـ25 في أسبوع الموضة العربي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

اختتم أسبوع الموضة العربي يوم الأربعاء 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أسبوع من افتتاحه والذي شارك في تنظيم فعاليات أيام دبي للموضة.

وتهدف الاحتفالية لهذا العام إلى دعم المواهب الشابة الجديدة في كل مكان حول العالم، من مصممين عرب، وصينيين وأجانب.

وشارك في أسبوع الموضة العربي Arab Fashion week مصمم المشاهير العالمي Amato بمجموعته الـ 25 باستضافة الممثلة الفلبينية الشهيرة Maymay.

وتتميز مجموعته بطرحها لأحدث صيحات الموضة العالمية، مع اعتماد الشراريب والريش وإكسسوارات الشعر العصرية والقفازات.

ونشر موقع "هابرز بيزار" صور من العرض السنوي يظهر مجموعة آماتو (Amato) كاملة إليكم بعضاً منها.

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