فساتين موقعة بأسماء عربية في حفل غولدن غلوب 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

تألقت أسماء عربية كثيرة في عالم الموضة ، وباتت أسماء العديد من مصممي الأزياء العرب تصدح في المناسبات العالمية ، ما يجلعنا فخورين حتى نحن بما وصلوا له من انجازات .. في حفل غولدن غلوب الأخير ، تألقت العديد من النجمات بفساتين من تصميم أسماء عربية اليكم بعضها ..

النجمة كاثرين زيتا جونر تخطف الأنظار بفستان أخضر رائع من تصميم إيلي صعب.



اختارت المخرجة نادين لبكي فستان بسيط من دار إيلي صعب

باتريشا كلاركسون اختارت فستانا من تصميم جورج شقرا.



ريا أبي راشد توهجت في فستان من تصميم Mariane Bechara

نجمة هوليوود آن هاثاواي تألقت في فستان من دار إيلي صعب.

كريستين بيل بإطلالة مميزة من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد.

هالي بيري بثوب لـ زهير مراد.

مصدر الصور : hiamag

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