5 آلات تعيد الرشاقة إليكم وتمدكم بالسعادة.. جربوها (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادة ما نعمد للذهاب إلى الأندية الرياضية من أجل القيام بالتمارين التي تمدّ جسمنا بالحيوية والرشاقة، وتشعرنا بالسعادة.

ولا تتم هذه التمارين بدون آلات خاصة بذلك، وهي الموجودة في الصالات. غير أنّ هناك بعض الآلات التي تحقق لك فائدة رياضية من جهة، وراحة نفسية وسعادة من جهة أخرى.

فما هي بحسب موقع "ذس إنسايدر"؟

- الأولى هي "ذا فروغ"، وهي آلة تساعدك على إعطاء الجسم تمارين كاملة، وتساهم في تحريك جميع العضلات.

- الآلة الثانية وهي ماكينة الملاكمة التفاعلية، التي تلبي رغبات عشاق الملاكمة للتدرب عليها، حيث توفر لهم إمكانية تسديد الكثير من اللكمات.

- الآلة الثالثة وهي السلم الذي يتميز بشكله وماهيته. فهو السلم الذي يلتف ولا ينتهي، ويعطي الشخص حيزاً كبيراً في تحريك جسده وعضلاته.

- أمّا الآلة الرابعة فهي "Quite Panch" الرائعة للملاكمة، والتي يمكن وضعها عند الباب.

- وأخيراً مع "Thread wall" وهي التي تشبه لعبة تسلق الجبال، والتي تمنح مستخدمها وقتاً رائعاً.

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