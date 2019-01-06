حفل زفاف مزيف والعروسان يطلبان الشرطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لطالما تحلم كل فتاة بليلة زفاف مثالية الإ أن هذان العروسان تعثران مع متعهدة حفلات كانت سببا في انفطار قلب العروس في الفلبين، إذ تفاجأ العروسان خلال عرسها بعدم وجود طعام للضيوف، ولم تكتفي الصفعة إلى هذا الحد إلا أن شاين تامايو البالغة (26 عاما) إكتشفت أيضا أن نصف كعكة عرسها مصنوع من رغوة البوليسترين الشبيهة بمادة الفلين.

إذ دفعت شاين تامايو وشريكها جون تشون البالغة (40 عاما) تكاليف العرس البالغة 140 ألف بيزو (2100 جنيه إسترليني) لمتعهدة الزفاف، لإعداد الطعام والزينة لحفل زواجهما في مدينة باسيج الفلبينية، حيث عند وصولهما إلى قاعة العرس اكتشفا عدم وجود طعام للضيوف، كما أن كعكتهما ذات الطبقتين كانت "مزيفة"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد هذا الموقف المحرج، اضطر العروس والعريس لزيارة مطعم، وشراء وجبات من المعكرونة والأرز وغيرها من الأطعمة، لتقديمها للضيوف.

ومن ثم قرر العروسان الذهاب، إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الحادث، حيث تم استدعاء متعهدة الطعام لتحرير محضر رسمي.

وأكدت العروس أنها "لن تتنازل عن المحضر" ولن تقبل إلا بسجن المتعهدة، قائلة إنها "دفعت لها كل ما احتاجته من أموال كي يكون حفل عرسها مثاليا، لكنها دمرته".

وعلى الفور ألقت الشرطة القبض على المتعهدة بتهمة التزوير والاحتيال.

اقرأ المزيد:

رجل إطفاء يحرق المنازل والسبب الملل