كيف ترسمين حاجبين مثاليين بطريقة مثالية! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (hiamag)

رسمة الحاجبين تعطيان الوجه نصف جماله ، واتقان رسم الحاجبين ليس بالأمر السهل ، المدونة العراقية العالمية الشهيرة هدى قطان المعروفة بـ Huda Beauty، تحرص على أن تعطي متابعيها أسهل طرق وخدع المكياج بطريقة بسيطة ومثالية. تعرفي على كيفية رسم الحواجب بالطريقة الصحيحة بأسلوبها

الخطوة الأولى

تبدأ هدى أولًا بتحديد منطقة الحواجب بواسطة قلم حواجب أفتح من لون شعرها بدرجة أو درجتين، وبواسطة القلم، تقوم برسم المنطقة قبل أن تملئ الفراغات وتكمل الخطوات الآتية، مما يجعل عملية ملئ الحواجب أسهل وأسرع بكثير

الخطوة الثانية

بعد الانتهاء من رسم وتحديد منطقة الحواجب بالقلم، تبدأ هدى بملئ الفراغات الموجودة في المنتصف وعلى الأطراف بواسطة جل الحواجب بذات لون الحواجب، لكن تبقى المنطقة الأولى من الحاجب فارغة بدون أي رسم أو تحديد

الخطوة الثالثة

ولتحرص على مظهر الحواجب المثالي طوال اليوم ولترسم المنطقة الأولى من الحواجب لتكون طبيعية وفاتحة اللون أكثر من بقية الحواجب، تستخدم هدى باودر الحواجب من الدرجة الأفتح وحتى الأغمق من أول الحاجب وحتى آخره

الخطوة الرابعة

وبعد إكمال الرسمة واتباع جميع الخطوات السابقة، تقوم هدى بتنظيف منطقة حول الحواجب باستخدام فرشاة مكياج رفيعة والقليل من الكونسيلر، وبهذا الشكل يصبح شكل الحواجب مثاليًا بدون أي أخطاء

الخطوة الخامسة

وتنهي هدى إطلالة الحواجب الكاملة من خلال تثبيت الحواجب بواسطة مسكارا الحواجب، لكن بدلًا من استخدام المسكارا فقط، تضع على فرشاة الحواجب القليل من سبراي تثبيت الشعر ليدوم فترة أطول ولتكون الإطلالة أجمل.

مصدر الصور : hiamag

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