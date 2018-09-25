أول وأكبر معرض لأزياء المحجبات في سان فرانسيسكو (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"الموضة الحديثة للمسلمات".. عنوان معرض في سان فرانسيسكو خاص بالأزياء التي تفضلها بعض النساء المسلمات، وهو قطاع ظهر مؤخرا ويسعى لأن يجد له مكانا في عالم الموضة، فما الجديد الذي يقدمه هذا المعرض؟

تحتضن سان فرانسيسكو معرضا خاصا بأزياء المحجبات المسلمات، وتقول المشرفة على المعرض "جيل داليساندرو": "يكمن جوهر المعرض في عرض الأزياء المتواضعة والحديثة في نفس الوقت، ونحن هنا نحاول إظهار الحرية الكبيرة للنساء المسلمات في اختيار ملابسهن، المعرض يضم أعمالا لـ60 مصمما من مختلف أنحاء العالم، نود أن نلفت الإنتباه الى هذا الالقطاع المثير جدا في عالم الموضة، ونحاول كذلك تثقيف الناس حول الاشياء المختلفة التي تحدث في شتى أنحاء العالم، وفي الواقع يوجد الكثير من الملابس التي تتصف بالبساطة والأناقة معا".

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ويسلط المعرض الضوء على على ما بات يعرف بالموضة الإسلامية وهي الملابس التي تفضلها المسلمات.

وتضيف "داليساندرو" الكثير من المسلمات يستخدمن مواقع التواصل الإجتماعي، والبعض من المسلمين يعملون في مجال الموضة، وتعاونهم المشترك في هذا المجال يدفع هذه الصناعة الى الأمام".

فعاليات المعرض ستستمر حتى يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

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