دار "أرماني" تعرض أزيائها بمطار "ليناتي" بميلانو (صور)

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

عاش عارضو دار أزياء "إمبوريو أرماني" والحضور تجربة عرض استثنائية لم يسبق لها مثيل، حيث فتحت مدرجات مطار "ليناتي" في مدينة ميلانو ذراعها لدار الأزياء الشهيرة.. التي حلقت عاليا بمجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2019، بعد أن عرضت الملابس الخفيفة الفضفاضة على مدرج مطار ليناتي في مدينة ميلانو وأنهت الليلة بحفل لنجم البوب البريطاني روبي وليامز، وتعين على آلاف الضيوف أن يخضعوا لإجراءات الأمن في المطار قبل أن يصحبهم الموظفون إلى ممشى أسود براق بني على مدرج للإقلاع في أحد أهم العروض ضمن أسبوع "ميلانو" للموضة..

وأثناء العرض كانت الطائرات تهبط في الخلفية بل وتوقف بعضها قرب الممشى المؤقت المخصص لعرض الأزياء، وأسعد وليامز الحضور بغناء بعض من أفضل أغانيه مثل أغنية ”أحب حياتي“ (آي لوف ماي لايف) وأهدى أغنية ”طريقتي“ (ماي واي) الشهيرة لفرانك سيناترا إلى جورجيو أرماني (84 عاما) مختتما الأغنية بقوله "لقد قمت بالأمر بطريقتك" قبل أن يدعوه للصعود على المسرح، وفق موقع (wwd).

أما مجموعة إمبوريو التي سبقت الحفل فشملت مئات التصاميم للرجال والنساء وغلبت عليها السمات المميزة لتصاميم أرماني التي تجمع بين البساطة والتعقيد واستخدام أنواع متعددة من الأنسجة في التصميم الواحد فضلا

عن الألوان الجريئة..

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