الأحذية المتسخة.. موضة جديدة هل سترتديها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لم تكن الأحذية القديمة مقبولة في السابق إذ يسعى الناس دائما لارتداء أحذية نظيفة وجميلة ويتخلون عن الأحذية المهترئة والمتسخة للمتشردين، وإذا ما حصل وارتدى طفل صغير حذاء متسخا بات محل سخرية أصدقاءه، لكنّ الأمر تغيّر في سنة 2018.

اذ أصدرت دار الأزياء الإيطالية العالمية، غولدن غوز، صيحة جديدة في عالم الأحذية وفيها تصنّع أحذية جديدة بهيئة قديمة.

وتقوم الشركة بإضافة مواد و لاصقات لتبدو الأحذية متسخة و مرقّعة كي تباع بسعر خيالي يفوق 500 دولار للحذاء.

وتدعى هذه الصيحة ب" سوبر ستار تايب سنيكر" Superstar tape sneaker وقد لاقت هذه الصيحة سخرية عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبادر عدد منهم بعرض أحذيته القديمة للبيع بأسعار أقل من تلك التي تضعها الشركة المصنعة على أحذيتها.



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