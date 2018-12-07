بعد سنّ لـ40.. هذه النصائح ستحفظٌ لكِ رشاقتكِ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى كل سيدة إلى الحفاظ على رشاقتها وجمالها مع تقدّم العمر، وتلجأ إلى الكثير من الأساليب لتحقيق ذلك. إلاّ أنّ هناك الكثير من النساء اللواتي يعتقدن أن هذا الأمر بعيد المنال، في حين أنّ الكثير من الخطوات تدحض هذا الاعتقاد، خصوصاً بالنسبة للنساء اللواتي بلغن سنّ الأربعين.

ولذلك، على كل سيدة تسعى للحفاظ على الرشاقة بعد سنّ الأربعين، القيام بالخطوات التالية:

1- شراء الفواكه والخضروات الناضجة الملونة: هي غنية بالعناصر الفعالة المضادة للأكسدة، بسبب ألوانها الزهية. فحينما تنضج هذه الخضروات والفواكه تماماً، فإنّ معدلات الفيتامينات والمعادن فيها تزداد. ولذلك، على النساء تناول الفواكه حمراء اللون لمكافحة الجزيئات الحرة التي تسرع الشيخوخة.

2. شراء معدَّات الطهي بالبخار ومقلاة الطبخ الصينيَّة: على المرأة أن تواظب على تناول الطعام المطهي على البخار للحفاظ على الفيتامينات والمغذيات الرئيسية فيها.

3. تناول المنتجات الكاملة: كالأرز الأسمر والقمح الأسمر والذرة، التي تبطئ عملية امتصاص السكر وتحدّ من زيادة الوزن.

4. تناول العناصر المفيدة للبشرة، كالشاي الأخضر والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة (الرمَّان والعنب) إلى جانب زيت الزيتون الذي له فوائد جمّة على البشرة.

5. تناول المأكولات الغنية بالكاليسيوم والفيتامين "د": يجب على السيدة المواظبة على تناول المأكولات الغية بالكالسيوم كمنتجات الألبان والأجبان. وللحصول على "الفيتامين د"، فينصح بتناول الأسماك الدهنية.

6. ممارسة رياضة المشي: إنّ رياضة المشي تعزز من النشاط البدني المفيد للقلب وللعضلات والعظام والأعصاب. ولذلك، يجب المواظبة على القيام بالأنشطة الرياضية التي تزيد من مرونة الجسم.

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