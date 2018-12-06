لمكافحة الشيخوخة والعناية بالبشرة.. إليكِ أبرز النصائح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى كل سيّدة إلى العناية ببشرتها ومكافحة الشيخوخة. ولهذا، فإنّها تعمد إلى استخدام مساحيق التجميل التي تؤدي هذا الغرض. إلى جانب ذلك، هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في التصدي لشيخوخة البشرة، كاتباع نظام غذائي صحي واستعمال منتجات العناية بالبشرة بانتظام، مع الحرص على استخدام واقيات الشمس حتى في فضل الشتاء.

وفي هذا الإطار، نصحت مجلة "إيلي" الألمانية " بضرورة "الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، نظراً لأن الجسم يسترخي ويجدد الخلايا أثناء الليل، بالإضافة إلى إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يعمل على إبطاء عملية الشيخوخة. ولذلك يتعين على المرء أن ينام لمدة 6 ساعات على الأقل ليلاً".

إلى جانب ذلك، فإنّ الرياضة تعمل على تحفيز عملية الأيض وتجدد الخلايا وتعيد نشاطها، وهو ما يعمل على نقل الأكسجين والمغذيات إلى الشعيرات الدموية بصورة أفضل، لكي تبدو البشرة أكثر نضارة ونعومة. وللحصول على نتائج سريعة، يمكن ممارسة رياضة الجري 3 أو 4 مرات أسبوعياً لمدة 20 دقيقة.

وفي السياق، فقد أظهرت نتائج الدراسات الحديثة أنّ "التوتر يتسبب في شيخوخة البشرة، كما أنه يقلل من عمر الخلايا المناعية". ولذلك، دعت المجلة الألمانية إلى "تخفيف اجهاد الجسم قدر الإمكان، تفادياً لمشكلات قد تصيب البشرة".

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