للتخلص من دهون البطن السفلية.. جرّبوا هذه الوصفة البسيطة

... حمية قشر الليمون لرشاقتك الليمون له العديد من الفوائد الغذائية ويحتوي العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم ويدخل استخدامه في العديد من الأنظمة الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن، ولكن مؤخرا اثبتت الدراسات ان فائدة قشر الليمون اعظم كثيرا ولها دور كبير في زيادةمعدل الحرق بالجسم.

... وجبات صحية عليكِ بتناولها للحصول على جسم رشيق وخالٍ من الدهون المخزنة مع انتشار الأنظمة الغذائية الصحية التي تعمل على التخلص من الدهون المخزنة بالجسم واتباع الكثير من الناس لها، وبدء انتشار ثقافة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي أصبح من الضروري تناول الوجبات التي تعمل على خسارة الوزن

... 6 مشروبات ساخنة تذيب دهون الجسد! يعاني الكثير من الناس من مشكل تراكم الدهون في جميع ارجاء الجسم، كما يتمنى الكثير التخلص من الحجم الزائد من الجسم، أمر التخلص من هذه الذهون ليس بالأمر الهين، لكنه ليس بالمستحيل أبدا، اليك مشروبات ساخنة تذيب الذهون بطريقة تدريجية..

... 6 أطعمة تجنب طلبها من قائمة المطعم.. فهي تهدد صحتك! هل تعلم أنك تخاطر بصحتك أحيانا عندما تتناول الطعام في الخارج؟ لا تتفاجأ إذا عرفت أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يحذر من تناولها خارج المنزل..

... دراسة تحذر من السيليكون.. لماذا؟ كشفت دراسة جديدة، نشرها موقع "ديلي ميل" البريطانية، أن زراعة السيليكون يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وولادة جنين ميت، وحتى سرطان الجلد.