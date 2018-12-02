للتخلص من دهون البطن السفلية.. جرّبوا هذه الوصفة البسيطة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تشكل دهون البطن السفلية إزعاجاً للكثيرين. ولذلك، تبدأ المحاولات للتخلص منها من خلال اتباع العديد من الوصفات.
وفي هذا الإطار، نشر موقع "الجميلة" الالكتروني فيديو لأخصائية التغذية رولا علي، تقدم فيه طريقة تحضير مشروب حارق لدهون البطن السفلية.
وإليكم المكونات:
- عصير ليمون
- كوب من الماء
- ملعقتان كبيرتان من الالوفيرا
قم بخلط المكونات بالخلاط وتناوله صباحاً أو بين الوجبات مع اتباع نظامٍ غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.
ويعتبر الليمون مصدراً أساسياً للفيتامين سي الذي يساعد في عملية حرق الدهون في الجسم، كما أنه يقوي جهاز المناعة، وينشط عملية الهضم كما الألوفيرا.
مصدر الصورة: Pinterest
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