هذا هو لون الشعر الأكثر جاذبيّة لهذا الموسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصبح لون ‎ESPRESSO (إسبرسو)، اللون الدارج لدى غالبيّة نجمات الفن والأزياء في العالم، خصوصاً في هيوليوود لهذا الموسم. وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مصممي الأزياء وأخصائيي التجميل، أوضحوا أن لون "ESPRESSO " بات سائدا في الموضة الآن، لأنه يجمع عدة درجات من اللون البني وظلاله.

وأول من جرب هذا اللون الذي انتشر بشكل واسع في الوسط الفني، المغنية "سيلينا غوميز"، وعارضة الأزياء "كريسي تايغن" والممثلة "داكوتا جونسون".

وقال "كريس ويليامز" كبير الأخصائيين في صالون "Rush Hair ": إن هذا اللون من صبغة الشعر يناسب أصحاب البشرة الداكنة، لذلك إن كنت من الشقراوات الطبيعيات، فعليك التفكير مرتين قبل الإقبال عليه، وهو مناسب للشعر الطويل أكثر، كما يمكن تحقيق نتائج باهرة بالصبغة أيضا لذوات الشعر القصير".

وأضاف خبراء التجميل، أن استخدام درجات لون "ESPRESSO "، في المكياج وطلاء الأظافر، هو بديل رائع لألوان الموضة هذا الموسم.

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مصدر الصورة:موقع "lorealparisusa"