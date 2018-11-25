بالصور 4 وصفات لتقشير البشرة بالسكر ستحتاجينها بالشتاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( هي )

إزالة طبقات الجلد الميت عن بشرتك مرة في الأسبوع هي أفضل عناية تقدمينها لنفسك في فصل الشتاء ذي الطقس القاسي..

وتعد ماسكات السكر ذات مفعول رائع والطبيعي في استعادة لون بشرتك الفاتح والمشرق، تعرفي معنا على 4 طرق لتقشير البشرة وتفتيح لونها بماسكات السكر:

1 . خلطة السكر وزيت الزيتون

تقشير البشرة يساهم بتجدد مظهرها ومنحها الإشراقة والحيوية وإزالة التصبغات الداكنة عنها. قومي بمزج ملعقتين من السكر مع ملقعة من زيت الزيتون. إفركي الخليط على الوجه بحركات دائرية ولطيفة لحوالي 5 دقائق قبل شطف الوجه بالماء الفاتر والصابون ثم الماء البارد لإغلاق المسام. تعمل هذه الوصفة على تنظيف بشرتك بعمق وتبييضها.

2 . ماسك السكر مع العسل

تعمل هذه الوصفة على شد الوجه الى جانب التخلص من الخلايا الميتة عنه وتفتيح لونه. إخلطي نصف ملعقة من العسل مع ملعقة من السكر وقومي بتدليك المزيج على كامل البشرة بحركة دائرية لمدة دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر وبعدما بالماء البارد. طبقي بعدها كريم الترطيب أو أحد الزيوت المرطبة للجلد.

3. خلطة السكر مع عصير الليمون

وصفة الليمون مع السكر لها نتيجة رائعة في تبييض البشرة وتقشيرها. اخلطي ملعقة من السكر مع ملعقة من عصير الليمون جيدا، ثم وزعي المزيج على كامل البشرة بواسطة اصابعك مع التدليك بلطف 5 دقائق دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، ورطبيه بعدها بزيت اللوز الحلو. كرري التجربة مرة في الأسبوع فقط لتأثيرها القوي.

4. ماسك السكر وزيت جوز الهند

اخلطي في وعاء صغير ملعقة من السكر مع القليل زيت جوز الهند ورشة ملعقة فانيليا لتحصلي على خلطة متماسكة. افردي هذه الخلطة على وجهك بحركات دائريّة لطيفة، واتركيها لمدة عشر دقائق، بعدها إغسلي وجهك بالماء والصابون. تعمل هذه الوصفة على نزع الخلايا الميتة عن الوجه وتفتيح لون الجلد الداكن.

مصدر الصور : مجلة هي

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