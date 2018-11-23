بعيداً عن المستحضرات.. إليكِ الأطعمة الطبيعية المفيدة للبشرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر العناية بالبشرة من أبرز الأمور التي تهتمّ بها النساء، خصوصاً مع تقدم العمر الذي يساهم في تناقص عدد الخلايا المسؤولة عن لون البشرة، الامر الذي يؤدي إلى شحوبها، إلى جانب بروز التجاعيد عليها. ورغم ذلك، هناك مستحضرات تساهم في مكافحة التجاعيد وتبقي البشرة نضرة ومشرقة. ولكن هذا لا يكفي، بل يجب أن يكون ذلك مدعوماً بنظامٍ غذائي صحي ومتوازن، يعطي البشرة حيوية ويمنحها قوة في محاربة التجاعيد مع تقدم العمر.

وإلى كل سيدة، إليك قائمة بالأطعمة الضرورية للحفاظ على البشرة ومحاربة التجاعيد:

الفواكه والخضروات الغنية بـ"فيتامين ج"

يساهم الفيتامين ج في إنتاج الكولاجين في الجسم، وتظهر الدراسات أنّ المرضى الذين يتناولون وجبات غنية بـ"الكولاجين" لديهم تجاعيد أقل. ولذلك، لا بدّ من تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين سي، كالحمضيات، القرنبيط، العنب البري، البندورة، الفلفل الأحمر والكيوي.

البندورة

إلى جانب الفيتامين ج، تحتوي البندورة على نسبة عالية من "الليكوبين"، وهو مضاد للأكسدة ويمكنه حماية البشرة من حروق الشمس.

الخضار الورقية

تساهم الخضار الورقية في تعزيز خلايا الجلد الطببيعي، وهي أيضاً مصدر ممتاز للبيتا كاروتين المضاد للأكسدة، والذي يمكن أن يتراكم في الجلد لتوفير الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية.

الأسماك الزيتية - الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين وسمك السلمون المرقط غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي رائعة ومناسبة للحفاظ على مرونة البشرة ورطوبتها. كذلك، فإنّها مضادة للإلتهابات وتساعد في معالجة أمراض الجلد مثل الأكزيما والصدفية.

الصويا

يحتوي فول الصويا على الإيسوفلافون، وهي مضادات أكسدة تحسن إنتاج الكولاجين ، وتساهم في الحد من التجاعيد وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

شاي أخضر

يتميز الشاي الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس.

الشوكولاته الداكنة

أظهرت الدراسات الطبية أن الشوكولا الداكنة تزيد من تدفق الدم إلى الجلد ، وتحمي من حروق الشمس.

الأطعمة الغنية بالحديد

إن الحصول على كمية كافية من الحديد له أهمية خاصة في الثلاثينيات من عمر المرأة، عندما يكون لديك زيادة في فقد الطمث في الدم. يمكن أن تؤثر مستويات الحديد المنخفضة أيضاً على نمو الشعر ، حيث تحتاج إلى الحديد لتكون قادراً على نمو شعر صحي. أما الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الحديد تشمل اللحوم الحمراء ، والمحار ، والروبيان ، والفاصوليا السوداء ، والعدس ، والسبانخ ، وبذور اليقطين.

الأطعمة الغنية بالألياف

تحتاج النساء إلى التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتجنب ارتفاع السكر في الدم وانخفاضه. تعمل الألياف على إبقاء الجسم مرتاحاً، وهناك مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات والحبوب ، بما في ذلك بذور الشيا والعدس والفاصوليا، والشوفان، والتوت الفشار، والكمثرى، كلها مصادر جيدة للألياف.

الدهون الجيدة

تحتاج بشرة الجسم إلى الدهون الجيدة ضمن النظام الغذائي، من خلال تناول المكسرات مثل الجوز واللوز.

إلى جانب ذلك، ينصح الأطباء بتناول الأفوكادو، لأنه يحتوي على الدهون والفيتامينات الصحية C و E ، والتي تعتبر جيدة للحفاظ على البشرة رطبة وخالية من التجاعيد." وعلاوة على ذلك ، فإن الزيتون وزيت الزيتون يحتويان على مضادات أكسدة من مادة البوليفينول التي يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة.

مصدر الصورة: sabervivirtv.com

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