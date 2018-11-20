"موديل" عمرها 71 عاماً.. تعرفوا إلى قصة "العجوز" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر حساب "كوارتيز نيوز" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فيديو لعجوزٍ صينية تبلغ من العمر 71 عاماً، وتعمل كـ"عارضة أزياء". وحقق هذا الفيديو إنتشاراً واسعاً بين روّاد مواقع التواصل حيث شاهده اكثر من 750 ألف مشاهد، وقد أبدى الكثيرون منهم اعجابهم بـ"العارضة العجوز" واصفين إياها بـ"الجميلة".

وتعتبر العارضة المعروفة باسم "غراني سَنشاين" من أكثر العارضات نجاحاً في الصين، وقد حققت نجاحاً غير مسبوق في عالم الأزياء، رغم سنها الكبير.

وتغزو صور سانشاين الكثير من مجلات الموضة في الصين، وتتميز بجماليتها. وتستطيع العجوز الصينية أن تغير حركات جسدها بسرعة كبيرة، لالتقاط 100 صورة مختلفة في الدقيقة الواحدة.

مصدر الصورة: (فيسبوك)

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