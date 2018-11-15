للنساء.. 8 حيل للحصول على بشرة ناعمة وأكثر إشراقاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشير الدراسات إلى أنّ "عدم الإهتمام بالمظهر يساهم في إبعاد النجاح عنا". ولذلك، فإنّ المظهر مهم جداً، ويمكن لبشرة الوجه أن تقول الكثير عن شخصيتنا وحالتنا وصحتنا، خصوصاً بالنسبة للنساء اللواتي يولين اهتماماً كبيراً ببشرتهنّ للحفاظ على إشراقتهنّ.

ويقدم موقع "برايت سايد" 8 حيلٍ للنساء، تساعدهنّ للحفاظ على بشرتهن وإبقائها متوهّجة وجديدة:

1- الابتعاد عن استخدام كريم الأطفال

تستخدم الكثيرات كريم الطفل لأنه يجعل البشرة ناعمة. لكن، هذا الأمر لا يجب أن يستمر لفترة طويلة. ويعود ذك إلى أن كريم الأطفال يحتوي على اللانولين الذي يفيد فقط الأطفال، لأن خلايا جلد الطفل تتجدد بسرعة وليس لديها الوقت الكافي لإنتاج الحماية الطبيعية. أمّا بالنسبة للبالغين، فإنّ هذا الأمر ضار كثيراً

2- تطبيق الكريم على بشرة رطبة

بعد غسل الوجه لا تجففيه بمنشفة، إذ أن وضع الكريم على البشرة الرطبة هو أفضل طريقة، إذ أنها ستمتض المزيد من مغذيات الكريم بسهولة.

3- استخدام صودا الخبر كمطهر للوجه

يمكن استخدام صودا الخبر كمنظف يومي للوجه أو كقناع يومي. وهو مقشر طبيعي، يساعد على إزالة الطبقة العليا من الجلد، من دون التسبب في تهيجها.

وإليكِ وصفات قناع صودا الخبر:

- القناع الأساس لمنع حب الشباب وإزالة الأوساخ والزيوت عن الوجه:

- ضعي 2/1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز في يدك، ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الماء الدافئ، وقومي بخلط المزيج.

- قبل وضع خليط الماء والصودا على وجهك، قومي بشطفه بالماء الدافئ. بعد ذلك، ضعي المعجون على بشرتك باستخدام أطراف أصابعك، واتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء.

- قناع العسل وصودا الخبز:

باستخدام هذا القناع، يمكنك الحصول على التأثير الإضافي للعسل الذي يساعد على تلطيف بشرتك. سوف تحتاجين إلى ملعقة صغيرة من العسل الخام لخلطها مع 2/1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز. اغسلي وجهك وجففيه، ثم ضعي المزيج على جلدك والرقبة في الوجه وتدليكه لعدة دقائق. اتركيه لمدة 10 دقائق وبعد ذلك اغسليه بماء دافئ.

4- كريم العيون المجمد

يمكنك الاستفادة من أكياس الشاي الباردة أو الخيار الطازح للحصول على كريم للعيون المنتفخة. كل ما عليك فعله هو وضع هذا الكريم في الثلاجة لجعله بارداً، لأنه يساهم في إزالة الانتفاخ تحت العين.

5- استخدام زيت بذور العنب

يعمل زيت بذور العنب كمصلٍ مضاد للشيخوخة، ويساعد البشرة على التجدد. كذلك، فإنّ زيت بذور العنب رقيق جداً ويساهم في ترطيب طبقات الجلد كما أنه يجعل لون البشرة أكثر سلاسة. ما عليك فعله، هو استخدام هذا الزيت مع مسحوق الحبر، لتنظيف وجهك، القضاء على مشكلة البثور.

6- اغسلي وجهك مرتين في اليوم

من المهم غسل الوجه لأكثر من مرة في اليوم، خصوصاً في الصباح والمساء، خصوصاً بعد النوم. ويعود سبب ذلك إلى أنّ الوجه قد يتلوث بأوساخ من الوسادة أو الشعر.

7- الأسبرين وزيت الكالامين

هذا الخليط فعال جداً ضد البثور، إذ أن الاسبرين يساهم في تخفيف الالتهاب. قومي بطحن حبة اسبرين وخلطها مع قطرة من محلول الكالامين أو زيته. بعد ذلك، ضعي المزيج على الشوائب واتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء بلطف.

8- مزيج الهايلايتر مع مستحضرات العناية بالعين

لمعالجة الانتفاخ والجفاف تحت العين، امزجي القليل من الهايلايتر مع مستحضرات العناية بالبشرة تحت العين، والكريم المرطب. ضعي الخليط في المنطقة المحيطة بالعين، ودلكيها بلطف، الأمر الذي سيساعدك على ترطيب الجلد وإخفاء الهالات السوداء.

مصدر الصورة: amnews.in

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