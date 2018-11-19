قبل استخدام مجفف الشعر.. إليكِ 5 نصائح يجب مراعاتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستخدم النساء مجفف الشعر بشكلٍ دائم في المنزل، بغية عدم الإضطرار للذهاب إلى صالونات التجميل. غير أنه وخلال استخدامهنّ للمجفف، قد تتركب السيدة أخطاء قد تؤثر بالسلب على صحة الشعر، خصوصاً خلال فصل الشتاء، لا سيما عندما ترغب السيدة في تجفيف الشعر بسرعة بعد الاستحمام.

وفي هذا الإطار، عرضت مجلة "فرويندين" الألمانية مجموعة من النصائح التي تحافظ على صحة الشعر خلال استخدام المجفف:

- لا يجوز استخدامه بعد الاستحمام مباشرة، ويجب إزالة الرطوبة عن الشعر أولاً بدرجة تصل إلى 80%. عندها، تتحقق حماية الشعر من التعرض للسخونة لفترة أطول، كما أنّ عملية التجفيف تستغرق فترة أقل.

- يمكن إعداد الشعر لعملية تجفيف مثالية من خلال استعمال إسبراي لمعان. كل ما عليكِ فعله هو تقسيم الشعر خصلات والبدء في تجفيف الشعر من الخلف إلى الأمام، شرط أن لا يكون المجفف على درجات حرارة عالية.

- إذا كان شعرك ثقيلاً، قسمي شعرك لعدد أكبر من الخصلات، أما إذا كان خفيفاً فيكفي تقسيمه لـ3 أو 4 أجزاء.

- تجنبي ضبط حرارة مجفف الشعر على أعلى درجة. وبدلاً من ذلك، زودي من سرعة الهواء.

- راعي تحريك مجفف الشعر باستمرار طوال عملية التجفيف وعدم تثبيته على خصلة شعر واحدة لفترة طويلة.

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