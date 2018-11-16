إلى كلّ سيدة.. تخلصي من دهون البطن مع هذا المشروب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تسعى كل سيدة للحصول على الجسم المثالي، والتخلص من مشكلة الترهلات في الجسم، خصوصاً في منطقة البطن. ويكون السعي نحو ذلك من خلال ممارسة التمارين الرياضية إلى جانب اتباع نظام عذائي معتدل لإنقاص الذهون.

في المبدأ، فإنّ كل شخصٍ يعاني من وزن زائد، يطمح ويرغب في التخلص منه بسرعة. ومن هذا المنطلق، فإنّ هناك العديد من الوسائل التي تسرّع عملية الحرق، من بينها مشروبات معيّنة.

وفي هذا التقرير، نقدّم لكل سيدة مشروباً مذهلاً وسحرياً سيساعدها على حرق الدهون، وإليكممكوناته:

- ملعقة من بذور الكتان.

- كوب من الماء.

- عصير ليمون.

- نصف ملعقة من حبة البركة.

- نصف ملعقة ميرمارية.

- نصف ملعقة كمون.

طريقة التحضير:

- ضعي المكونات في وعاء، وقومي بغليها لمدة 5 دقائق على النار، ثم اتركيها جانباً حوالى الساعة، ثم تصفيتها.

- تناولي كوباً منه إلى كوبين على مدار اليوم، إذ أنّ هذا المشروب يساهم في تسريع عملية حريق الدهون، كما يعمل على طرد الفضلات والسموم خارج السموم.

مصدر الصورة: The Daily Meal

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