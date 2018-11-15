مشروب تتناوله يومياً يحميك من مرض السكري.. ما هو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن "شرب ما بين 3 و 4 فناجين من القهوة يومياً، يخفض احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بما يصل إلى 25%".

في السياق، أشار الدكتور ماتياس كارلستروم، الأستاذ المشارك في قسم علم وظائف الأعضاء والأدوية في معهد كارولينسكا في السويد، إلى أن "العلاقة العكسية بين استهلاك القهوة والنمط الثاني من داء السكري ظهرت لدى الرجال والنساء".

وتطرق كارلستروم إلى أحدث الأبحاث العلمية عن علاقة استهلاك القهوة بمرض السكري من النوع الثاني، وشمل ذلك التحليل نتائج 30 دراسة سابقة، شملت أكثر من 1.1 مليون مشارك.

والسكري النوع الثاني هو اضطراب استقلابي يتميز بارتفاع مُعدّل السكر في الدم في سياق مقاومة الإنسولين ونقص الإنسولين النسبي، وهو على النقيض من داء السكري من النوع الأول "1" الذي يتصف بنقص الإنسولين المُطلق بسبب تدمير خلايا الجزر في البنكرياس. اما الأعراض الكلاسيكية له فهي العطش الزائد وكثرة التبول وشعور متواصل بالجوع.

مصدر الصورة: independent.co.uk

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