دراسة من "ناسا".. إليكم قائمة بـ9 نباتات لتنقية الهواء (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

صنفت الدراسات ملوثات الهواء الداخلية في الأماكن المغلقة بـ "الخطرة جداً" على الصحة العامة. فالأماكن التي لا يدخل إليها الهواء، تعتبر من أكثر البيئات احتواءً للفيروسات بسبب افتقادها للتهوئة المستمرة. وقد تسببت هذه الأماكن في إصابة الأشخاص الذين يترددون إليها بشكل مستمر بالصداغ والدوخة والغثيان، كما تؤدي إلى تهيج العين والأذن والأنف. وفي السياق نفسه، فإنّ مركبات الفضاء تعدّ من أكثر الأماكن تلوثاً نظراً لعدم وجود قدرة أبداً على تهوئتها خلال رحلاتها. هذا الأمر دفع وكالة "ناسا" إلى البحث عن سبل لحلّ هذا الأمر، ووجدت أنّ استخدام النباتات المنزلية تساهم في ذلك. وقامت "الناسا" بإجراء دراسة في هذا الإطار، وتعود دوافعها إلى تحسين توفير ظروف بيئية صحية أفضل لتنفس رواد الفضاء في الرحلات المكوكية في الفضاء الخارجي.

وإليكم أبرز النباتات المنزلية التي تساهم في تنظيف الهواء:

نبتة "غاردن مام":

تساهم هذه النبتة في تنقية الهواء داخل المركبة الفضائية، وتعمل على إمتصاص الأمونيا والبنزين والفورمالديهايد والزيلين من الهواء الداخلي.

(groupon.com)

نباتات العنكبوت:

تنقي نبتة العنكبوت الهواء من السموم بنسبة 90 % وتمتص أوراقها التي تنمو بسرعة أول أكسيد الكربون والجزيئات الضارة المسببة للحساسية كالعفن.

(amazon.com)

زنبق السلام:

وهي نبتة تساهم بنسبة 60% في تنقية الهواء، وتخفيض مستوى جراثيم العفن، من خلال امتصاص أوراقها لها لتتحول إلى غذاء لها، ويستفاد من خاصيتها في الحمامات حيث الرطوبة.

(Onlineoyun.com)

الفيكس:

تعيش الـ" فيكس" في المناطق الدافئة والحارة مرتفعة الرطوبة، وهي من النباتات التي تحتمل الرياح البحرية والملوحة وتعيش بالقرب من سواحل البحار، وتساهم في تنقية الهواء من الملوثات.

(Bol.com)

اللبلاب

اللبلاب نبتة مثالية لمن يربون الحيوانات الأليفة في بيوتهم، فتقلل من روائحها كما تمتص الغاز الناتج من استخدام مستحضرات التنظيف، وتساعد على التركيز.

(tin8.com)

نبتة "سيفاوي باسق"

والسيفاوي باسق أو ما يسمى أيضاً "سرخس بوسطن"، فإنه قادر على إزالة الفورمالديهايد، تماما مثل التين البنجاميني ونخلة رابس.

(pinterest.com)

لسان الثعبان:

تساهم هذه النبتة في امتصاص مركبات البنزين وإزالة الفورمالدهيد وثلاثي كلورو الإيثيلين من الهواء.

(costafarms)

خيزران النخيل:

تعمل هذه النبتة على تصفية الهواء من الفورمالدهيد، ويساعدها على ذلك حجمها الكبير.

(pinterest.com)

صبار الألوفيرا

فوائدها كثيرة من الجيلاتين داخل أوراقها الذي يساعد في شفاء الحروق والجروح وتنقية الهواء من الكيماويات كالموجودة في طلاء الجدران وغيرها، كما أنه من السهل رعايتها.

(topimages)

كيف تقوم النباتات المنزلية بتنظيف الهواء؟

تمتص النباتات بعض الجسيمات من الهواء في نفس الوقت الذي تأخذ فيه ثاني أكسيد الكربون، الذي يتم معالجته بعد ذلك إلى الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي.

مصدر الصورة: ezpass.club

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