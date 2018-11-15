عربية تتوج كملكة جمال كولومبيا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توجت الكولومبية من أصل لبناني غبرييلا تافور نادر، مؤخرا بلقب ملكة جمال كولومبيا بعد تنافسها مع 26 مشتركة.

والملكة الجديدة تنحدر أصولها من بلدة شرتون في قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار".

وأكد رئيس بلدية شرتون جوزف مارون أنّ آل نادر من الجاليات اللبنانية الواسعة الانتشار في كولومبيا.





ووفق المعلومات المتوافرة عن غبرييلا، فإنها محامية تبلغ من العمر 23 عاماً وطولها 179 سم.



وتخرّجت بتفوق من جامعة لوس أنديس، وتتحدّث اللغات الإسبانية والإنكليزية والبرتغالية بطلاقة، مدافعة عن حقوق المرأة، ومتأثرة بزوجة الرئيس الأميركي السابق ميشيل أوباما.



وهذه ليست أول مرة تتوج فيها لبنانية على عرش جمال دول الاغتراب، فقد سبق أن توجت ريما فقيه ملكة على "عرش جمال" الولايات المتحدة لعام 2010.

مصدر الصورة : elpais.com

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