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تعلمي طريقة "فتة الكبة" بخطوات سهلة وبالصور!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( لذيذة )  

الكبة طبق شامي شهير ، معروف عادة بشكله المعتاد المدبب ، لكن مؤخراً أدخل على طبق الكبة الكثير من الإضافات وتطور ليشكل أطباقاً جديدة مستحدثة ولذيذة ، تكسر روتين الطبخ المعتاد .. هنا أحضرنا لكم وصفة سهلة بخطوات واضحة لإعداد طبق "فتة الكبة " .. 

المقادير :

  • • 2 خبزلبنانى
  • • 1 بطاطاكبيرةالحجم
  • • 2 كوبزيتللقلى
  • • 1/2 كيلوكبةبرغل
  • • 1 كوبمرقدجاج
  • • 2 فصثوممهروس
  • • 1/4 كوبخل
  • • 1/4 كوبكزبرةمفرومة
  • • 3 كوبلبنزبادى
  • رمانطازجللتقديم

 

طريقة التحضير : 

جهزي كبة البرغل المعروفة ويفضل تشكيل كبة البرغل على شكل كرات صغيرة لهذه الوصفة 

· أولا:  قومى بتحضير الكبة : اقلى الكبة فى الزيت الساخن حتى تنضج ثم ارفعيها على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الفائض .

· ثانيا : قومى بتقطيع الخبز الى شرائط طويلة واقليه فى الزيت الساخن حتى يصبح ذهبى اللون ثم ارفعيه على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الفائض .

· ثالثا : قومى بتقطيع حبة البطاطا الى مكعبات صغيرة الحجم واقليها فى الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون ثم ارفعيهم على مناشف ورقية ورشى على البطاطا كمية سخية من الملح وقلبي .

· رابعا : لتحضير صلصة اللبن الزبادى : سخنى مرق الدجاج مع الخل والثوم لمدة 3 دقائق ثم اتركيه جانبا ليبرد قليلا , ثم أضيفي الى المرق اللبن الزبادي والكزبرة واخفقي جيدا .

· خامسا :  لتجميع الفتة : ضعى فى طبق التقديم الطبقة الأولى من البطاطا المقلية ثم الخبز المقلى ثم الكبة المقلية ثم صلصة اللبن الزبادى .

· زينى الفتة بالرمان والمكسرات والصنوبر المقلى وقدميها فورا .

مصدر الصور : لذيذة

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