تعلمي طريقة "فتة الكبة" بخطوات سهلة وبالصور!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( لذيذة )
الكبة طبق شامي شهير ، معروف عادة بشكله المعتاد المدبب ، لكن مؤخراً أدخل على طبق الكبة الكثير من الإضافات وتطور ليشكل أطباقاً جديدة مستحدثة ولذيذة ، تكسر روتين الطبخ المعتاد .. هنا أحضرنا لكم وصفة سهلة بخطوات واضحة لإعداد طبق "فتة الكبة " ..
المقادير :
- • 2 خبزلبنانى
- • 1 بطاطاكبيرةالحجم
- • 2 كوبزيتللقلى
- • 1/2 كيلوكبةبرغل
- • 1 كوبمرقدجاج
- • 2 فصثوممهروس
- • 1/4 كوبخل
- • 1/4 كوبكزبرةمفرومة
- • 3 كوبلبنزبادى
- • رمانطازجللتقديم
طريقة التحضير :
جهزي كبة البرغل المعروفة ويفضل تشكيل كبة البرغل على شكل كرات صغيرة لهذه الوصفة
· أولا: قومى بتحضير الكبة : اقلى الكبة فى الزيت الساخن حتى تنضج ثم ارفعيها على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الفائض .
· ثانيا : قومى بتقطيع الخبز الى شرائط طويلة واقليه فى الزيت الساخن حتى يصبح ذهبى اللون ثم ارفعيه على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الفائض .
· ثالثا : قومى بتقطيع حبة البطاطا الى مكعبات صغيرة الحجم واقليها فى الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون ثم ارفعيهم على مناشف ورقية ورشى على البطاطا كمية سخية من الملح وقلبي .
· رابعا : لتحضير صلصة اللبن الزبادى : سخنى مرق الدجاج مع الخل والثوم لمدة 3 دقائق ثم اتركيه جانبا ليبرد قليلا , ثم أضيفي الى المرق اللبن الزبادي والكزبرة واخفقي جيدا .
· خامسا : لتجميع الفتة : ضعى فى طبق التقديم الطبقة الأولى من البطاطا المقلية ثم الخبز المقلى ثم الكبة المقلية ثم صلصة اللبن الزبادى .
· زينى الفتة بالرمان والمكسرات والصنوبر المقلى وقدميها فورا .
مصدر الصور : لذيذة
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