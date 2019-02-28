الكفتة بالعدس.. الطبق الذي لا يُقاوَم أبداً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر الكفتة من المأكولات المفضلة للكثيرين، إذ يمكن تناولها مشوية، مطبوخة، أو مقلية. ولكن، هل جربتم طبق الكفتة مع العدس؟ إنه طبقٌ لذيذ جداً، وإليكم مقاديره وطريقة تحضيره:

المقادير

- كوب من العدس الأحمر

- ½3 أكواب من الماء

- كوب من البرغل

- حبة من البصل

- حبة من الفلفل الأحمر

- ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة

- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

- ½ ملعقة صغيرة من الكمون

- رشة ملح

طريقة التحضير

- يوضع العدس والماء في وعاء على النار

- بعد ذلك، يغلق الوعاء ويترك على النار لمدة نصف ساعة

- يضاف الكمون، الملح والبرغل مع التقليب، وتطفأ النار ويترك الوعاء لمدة ثلث ساعة.

- يسخّن الزيت النباتي في مقلاة على النار ويضاف البصل، ويقلّب المزيج ويضاف إليه الفلفل الأحمر.

- بعدما، يضاف ربّ البندورة ويقلّب المزيج

- يضاف المزيج السابق على العدس مع الخلط، ليصار بعد ذلك إلى تشكيل الكفتة لتصبح جاهزة للتقديم.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: atyabtabkha

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