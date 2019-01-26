حساء السبانخ بالمعكرونة.. طبق يقاوم برد الشتاء
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يعتبر طبق الحساء من أكثر الأطباق المحببة إلى الناس في فصل الشتاء، لأنه يمدّهم بالطاقة والدفء. ولمقاومة البرد، ما عليكم سوى تناول حساء السبانخ مع المعكرونة اللذيذ، فإليكم المقادير وطريقة التحضير:
المقادير:
- 150 غرام من السبانخ
- 3/4 كوب من المعكرونة
- مكعب من مرق الدجاج
- 3 أكواب من الماء
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض
- حبة من البصل
- فصان من الثوم
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
طريقة التحضير:
- يوضع الزيت في وعاء على النار ويضاف البصل المقطع والثوم والمعكرونة
- يضاف السبانخ ثم يضاف عصير الليمون الحامض ومكعب من مرق الدجاج
- يتم اضافة 3 أكواب من الماء مع رش من الفلفل الأسود والكمون
- يترك الوعاء على النار حتى تنضج المعكرونة.
و"ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: Just Food
للمزيد:
طريقة تحضير "الكوكيز" بالموز وجوز الهند