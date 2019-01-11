للمسافرين.. كتاب يمنحكم وصفات بوجبات الطائرة (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت شركة "يونايتد" للطيران، كتاب بولاريس للطهي، الذي يتضمن الكثير من الوصفات لأطباق مماثلة لتلك التي يتمّ تقديمها على متن الطائرات أثناء السفر، وذلك بغية إعدادها في المنزل.

وبحسب موقع "ميترو" الالكتروني، فإنّ "الكتاب الجديد أشرف على تأليفه فريق من الطهاة الذين تتعامل معهم "يونايتد"، وقد اعتمد على أكثر من 40 وصفة مستوحاة من تجربة الشركة الخاصة في إعداد الطعام طوال سنين عملها".

ولفت الموقع إلى أنه "يمكن شراء الكتاب بمبلغ 30 دولاراً فقط عبر موقع الشركة على الإنترنت".

وعادة، فإنّ وجبات المسافرين تختلف في نوعيتها وكميتها تبعاً لشركة الطيران والدرجة ومدة الرحلة، وتتراوح بين وجبة خفيفة أو الإكتفاء بالمشروبات إذا كانت المسافة قصيرة، وبين وجبة متكاملة أو عدة وجبات إذا كانت الرحلة طويلة وحسب الدرجة أيضاً.

وتعتبر شركة "هاندلي" للنقل الجوي أول شركة قدمت وجبة للمسافرين، خلال احدى رحلاتها بين لندن وباريس سنة 1919، واقتصرت الوجبة على الشطائر والفواكه.

(Metro)

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