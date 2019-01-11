8 نصائح تزيح عنك إرهاق رحلات السفر الطويلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

السفر بالطائرة لرحلات طولية ، أمر مجهد بالتأكيد ، صعوبة النوم والجلوس لفترة طويلة يجعلك تخرج من الرحلة منهكاً تحتاج لأيام من الراحة ، لكن هناك بعض الأمور إذا تنبهت لها قبل رحلتك ، قد تساعدك في التخفيف من اجهاد الرحلات الطويلة ، نقدم لك هنا 8 نصائح مهمة لسفر مريح وسلس ..

1- الملابس المريحة

لابد من اختيار ملابس تتناسب مع البقاء على الطائرة ساعات طويلة وبين قاعات المطارات والملابس المناسبة هي التي لا تتكون من طبقات كثيفة ومتعددة تعيق الحركة او النوم، كما لا ينبغي أن تكون ملابس ضيقة فتسبب عدم ارتياح او التعرق وتزيد من صعوبة الجلوس لساعات طويلة.



2- ادفع أكثر لكرسي يؤمن لك الراحة

لا يمكن أن يبخل المسافر على راحته عند الانطلاق في رحلة طويلة، حيث ينصح الخبراء بإختيار المقاعد المريحة على الطائرة في درجة الأعمال أو ما توفره شركة الطيران من سبل الراحة مثل المقاعد الواسعة او مقعد يمكن تحويله الى سرير، وهذا الاختيار سيجعل الرحلة أسهل.

3- النوم الكافي قبل الرحلة

يعاني الكثير من المسافرين من اجهاد فرق التوقيت وهو اختلال الساعة البيولوجية للجسم نتيجة السفر الى وجهة بعيدة جداً تتسم بإختلاف التوقيت عن مدينتهم الأم وللتغلب على ذلك ينصح الخبراء بالحصول على نوم كافي قبل السفر والراحة الكافية.

4- شركة طيران جيدة

ينصح الخبراء بإختيار شركة طيران جيدة عند السفر في رحلة طويلة، حيث تتميز شركات الطيران الجيدة بأسطول طائرات حديث ومجهز بأحدث سبل الراحة والمقاعد الجيدة ووسائل تنقية الهواء وغيرها من العوامل الهامة للتغلب على تعب الرحلات الطويلة.

5- ابتعد عن المنبهات

قد يلجأ بعض المسافرون الى مشروبات الطاقة ومشروبات الكافيين عند الانطلاق في رحلات طويلة، ولكن هذا التصرف الخاطئ يزيد من اجهاد الجسم ويجبره على البقاء مستيقظاً مما يزيد من متاعب الرحلة .

6- حافظ على مستوى السكر في دمك

عند الانطلاق في رحلة طويلة ينصح الخبراء بتناول الوجبات بإنتظام وعدم رفض وجبتك التي تقدم على الطائرة للحفاظ على مستوى سكر الدم، ففي حال انخفاض مستوى السكر سيزيد الشعور بالتعب والاجهاد كما ينصح أيضاً بتناول سوائل كافية للحفاظ على رطوبة الجسد.

7-حرك جسمك

يجب الحرص على تحريك جسدك على الطائرة من وقت لآخر وتحريك قدميك لتنشيط الدورة الدموية ومساعدة الجسم على التغلب على ارهاق الرحلات الطويلة.

8- لا تقاوم النعاس

لا تستسلم لرغبتك في البقاء مستيقظاً على الطائرة في الرحلات الطويلة، بل عليك محاولة النوم للحفاظ على الطاقة وعدم الدخول في نوبة من التوتر والاجهاد، وعليك تهيئة كل العوامل التي تساعدك في النوم على الطائرة.

مصدر الصور: hiamag

اقرأ أيضاً:

امرأة لا تستطيع سماع صوت الرجال

ماذا فعلت ليدي غاغا في حفل تكريم النجم العالمي سام اليوت