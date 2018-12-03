6 أفكار ظريفة لوجبات طعام خفيفة تضيف المرح لمائدتك! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

اضافة بعض المرح إلى وجبات الطعام ، يدخل البهجة على قلوب الجميع كباراً وصغاراً ، اليك بعض الأفكار لتخرجي عن المألوف في تقديم بعض الوجبات الخفيفة التي قد تصلح للفطور أيضاً أحياناً



1. وجه المهرج

المكوّنات



لتحضير هذا الطّبق "الغريب" والمُضحك، ينبغي تأمين المكوّنات التالية:

- شريحة من جبن الشيدار المعتدل.

- نصف شريحة من اللحم.

- حبة عنب سوداء خالية من البذور.

- نصف شريحة خيار.

- ربع حبة طماطم صغيرة.

- زهرتان صغيرتان من البروكولي، مطهوتان.

- نصف جزرة، مطهوة ومقطعة إلى شرائح رفيعة.



طريقة التّحضير؟



- يتمّ تقطيع الجبن على شكل وجه.

- تُضاف شريحة اللحم مكان اللحية والشاربين، وحبّة العنب مكان العينين، وشريحة الخيار مكان الأنف، والطماطم مكان الفم.

- توضع زهرتا البروكولي مكان الأذنين ورقاقات الجزر مكان الشعر.

2. ديدان الفاكهة الظريفة

من الضروري أن يتناول الأطفال الفواكه بشكل دائم، للحصول على الفيتامينات المفيدة لأجسامهم والتي تساعد على نموهم بالشكل السليم، وبدلاً من تقديم الفواكه بالطريقة التقليدية، يمكن لربة المنزل تصميم أشكال جميلة منها تجعل الأطفال يرغبون بتناولها.

3. فئران البطاطا

يفضل الأطفال تناول البطاطا المقلية على الأنواع الأخرى، ولحثهم على تناول البطاطا المسلوقة، يمكن تحضيرها على شكل حيونات مختلفة ووجوه مضحكة، كما يمكن صناعة رجل ثلجي من البطاطا يزين بالجزر وحبات البازلاء.

4. قوارب الجلو

من الأفكار الجميلة والطريفة في نفس الوقت، حيث يستعان بقشور الليمون لصنع المراكب التي تملأ بالجيلي، وتوضع على قطعة قماشية زرقاء تشكل النهر، ويمكن الاستعانة ببعض الدمى لبحارة على طرفي النهر.

5. ساندويتش رأس التمساح

يمكن تحضير شطيرة بيرغر كبيرة على شكل فم تمساح مفتوح توضع بداخله اللحوم والأجبان والخضار، وتستخدم حبات زيتون لتشكيل عيني التمساح، كما تغرس حبات الذرة الملسوق مكان الأسنان، كما يمكن تحضير شطيرة صغيرة دائرية الشكل على شكل ضفدع.ا

6. مومياء الهوت دوغ

توضع قطعة الهوت دوغ داخل الشطيرة، وتلون بالكاتشب والخردل والميونيز، وتضاف حبتا زيتون لتشكلا عيني المومياء.

مصدر الصور Must Have Mom

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