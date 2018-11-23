إليك أسهل طريقة لتحضير خبز الموز والقرفة الصحي (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خبز الموز والقرفة طريقة سهلة وصحية لإعداد خبز مغذي لك ولأطفالك ، هذا الخبزشهي للغاية .

إليكِ هذه الطريقة الصحية بمكونات موجودة في مطبخك :



المكونات:

6 حتى 8 ملاعق كبيرة من طحين الحنطة السوداء أو ما يُعرف بالطحين الروسي

بيضتان

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

3 ملاعق من القرفة

موز عدد 2

طريقة التحضير :

ضعي البيض مع الموز اهرسي المكونات جيداً، أضيفي زيت جوز الهند واخلطي المزيج، أضيفي الطحين واخفقي من جديد. ضعي القرفة وحركي الخليط قبل سكبه في قالب الخبز.



في النهاية، أدخلي القالب إلى الفرن على درجة حرارة تترواح بين الـ 180 والـ 200 درجة مئوية.



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