فطيرة "الجبن المشوي بفيليه الستيك".. لن تقاومها أبداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس هناك ألذ من فطيرة بالجبن المشوي بفيليه الستيك المفروم، كي تشعرك بالشبع. نعم، إنها لذيذة جداً وتحمل من الدسامة الكثير، وهذا ما يهواه الجميع.

وللراغبين بتحضير هذه الفطيرة اللذيذة، إليكم المكونات والمقادير:

- رذاذ الزيت 200 غرام.

- لحمة مفرومة.

- ملعقة كبيرة من صلصلة المشروم.

- 2 ملعقة كبيرة زبدة.

- حبّة بصل.

- 2/1 حبة فليفلة خضراء.

- ملح حسب الرغبة.

- فلفل أسود حسب الرغبة.

- توست طري.

- زبدة طرية.

- جبن أميركي.

طريقة التحضير:

- لتحضير شطيرة الجبن المشوي بفيليه الستيك المفروم اللذيذة، لا بدّ من اتّباع الخطوات التالية:

- قم بتحمير اللحم في المقلاة مع الحرص على عدم تقطيع اللحم أكثر من اللازم.

- عندما يبدأ لون اللحم بالإحمرار واكتساب اللون البني الخفيف، قم بتقطيعه بالملعقة لقطع صغيرة.

- زد الملح والفلفل وصلصة الفطر.

- قم بقلب الخليط برفق، وبعد ذلك ارفعه من المقلاة.

- قم بإضافة ملعقتين كبيرتين من الزبدة في المقلاة ثمّ البصل المفروم والفليفلة الخضراء.

- قم بخلط المزيج حتى يستوي.

- زيادة الملح والفلفل تكون بحسب الرغبة. كذلك، يمكنك إضافة بعض الفطر المقطع. وبمجرد احمرار المزيج، يمكنك إضافة المزيد من اللحم.

- بعد ذلك، قم باحضار شرائح الخبز، ووزع الزبدة على جانب واحد من كل شريحة.

- ضع الشرائح على لوح التقطيع مع وضع الجانب المدهون بالزبدة للأسفل.

- قم بإضافة جبن البروفولون على كل شريحة.

- لإعداد السندويشات، ضع 4 شرائح موزع عليها خليط اللحم فوق الجبن، ثم قم بإغلاقها معاً.

- ضع الفطائر على صينينة حديدة في الفرن على نارٍ متوسطة، وذلك بهدف طهيها في مدة تتراوح بين 3 و 5 دقائق لكل جانب.

في الختام، ستحصل على فطائر لذيذة.

ولا تنسَ، بعد كل وجبة، بادر إلى ممارسة الرياضة لحرق الدهون.

مصدر الصورة: Fakt

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