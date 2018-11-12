3 وصفات شوربة خارقة تعدها في 20 دقيقة وتبقى معك أسبوعاً

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة (quartzy )

إذا كنت تعيشين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ، فربما لا تحتاجين إلى تذكيرك بأن الشتاء قريب.

مع عودة فصل الشتاء تعود العديد من الإمور غير المحببة (أيام أقصر ، جلد جاف ، ونقص في فيتامين (د)، لكن بالطبع للشتاء أيضاً بعض الطقوس الجميلة .. منها الشوربة مثلاً ..

الشوربة أو الحساء من أروع ما يمكنك طهوه في المطبخ ، فهي طريقة ممتازة للاستفادة من كل ما في الثلاجة من خضروات ، كما لن يراكم عليك جلي الكثير من القدور ، هو فقط قدر واحد ، كما أن الشوربة يمكن أن تبقى في الثلاجة لأسبوع كامل ..

إليك 3 وصفات حساء بسيطة يمكنك إعدادها يوم الأحد وتناولها على الغداء طوال الأسبوع. لن تأخذ منك أكثر من 20 دقيقة للتحضير..

حساء الخضار بالطهو البطيئ

هذا الحساء بدون مبالغة ، مفيد جداً ومتعدد الاستعمالات.

قطعي بصلة كبيرة وقليل من فصوص الثوم واقليها بقليل من زيت الزيتون.

عندما يصبح البصل شفافاً وذابلاً ، ضعيه في وعاء الطهي البطيء. ثم اجمعي أي خضروات في متناول يدك . بطاطا وجزر وقرنبيط أو الاسكواش كلها ستكون مناسبة . اغسليها ، ثم قشريها ، ثم قطعيها ، ثم أضيفيها إلى الوعاء.

(نصيحة: إذا كنت ستستخدمين القرع ضعيه على أعلى الخضروات أثناء عملية الطهي، أضيفي أربعة إلى ستة أكواب من مرق اللحم (أو الماء مع مكعب المرق الجاهز ). أضيفي قليلاً من الملح والفلفل ،وبعض الأعشاب العطرية الطازجة أو المجففة التي تجدينها في متناول اليد (المريمية الطازجة ، آو الكزبرة المجففة ). اطهيه على نار هادئة حتى تصبح الخضار طرية ، ثم اطحنيها لتحصلي على القوام المطلوب . يمكنك تقديم الحساء مع لبن الزبادي اليوناني.

ولتزيدي من أناقة الطبق ، أضيفي دوامة من زيت الزيتون وزينها ببعض الحبوب المحمّصة أو غيرها من البذور.





حساء العدس واللفت والنقانق

هذه وصفة لذيذة لـلحساء ، وهي مثالية لأيام الأسبوع الباردة. نضع بعض النقانق في مقلاة على نار متوسطة مع رشة زيت زيتون .

ثم نضيف حبتي بصل و2 فصوص من الثوم لطهيها في دهن السجق. عندما تذبل ،أضيفي الجزر المفروم والكرفس ، واتركيه لبضع دقائق . ثم أضيفي كوبًا ونصف من العدس ، وقطعة من الكرنب المفروم (أو القرنبيط ، إذا كنت تفضلينها ) ، وحوالي ستة أكواب مرقة الخضروات (أو الماء ومكعب المرقة الجاهز ). سوف يستغرق العدس من 20 إلى 25 دقيقة تقريباً لينضج .

يمكنك استبدال اللفت بالسبانخ ، فقط أضيفي حفنة وزيدي حوالي عشر دقائق من الطهي في النهاية.

حساء الجزر بالكمون و جوز الهند والزنجبيل

هذا الحساء يبدو بسيطاً ومفيدًا في نفس الوقت ، الجزر سيعطيه بعض الحلاوة ، ولكن مع كمشة لذيذة من التوابل.

قطعي واقلي بصلة كبيرة بقليل من زيت الزيتون. عندما تذبل وتصبح شفافة ، أضيفي ملعقة طعام أو اثنين من الكمون ، حفنة من فصوص الثوم ، علبة من حليب جوز الهند غير المحلى وملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور. (نصيحة: أبقي الزنجبيل في الفريزر ليبقى طازجاً، ). قومي بالتلقيب لبضع دقائق ، ثم أضيفي أربعة أرطال من الجزر المقشر. أضيفي مرق حتى تغطي الجزر (أو الماء مع مكعب المرق الجاهز ) ، واتركيه ​على النار حتى ينضج الجزر تأكدي من نضجه بغرس شوكة (20-25 دقيقة). اطحنيهم بـالخلاط، وأضيفي الماء إذا كان كثيفا جدا ، وضعي تتبيلتك من البهارات حسب الرغبة . تقدم مع دوامة من اللبن الزبادي اليوناني.

مصدر الصور : quartzy

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