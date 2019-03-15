بطل "امباير" أمام المحكمة بسبب بلاغات كاذبة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

16 تهمة تلاحق الممثل الأمريكي جوسي سموليت بطل مسلسل (إمباير) الذي يمثل أمام محكمة في شيكاجو بعد تقديمه بلاغات كاذبة للشرطة عن وقوعه ضحية للـكراهية.

وسموليت (36 عاما)، وهو أسود يلعب دور موسيقي مثلي في مسلسل (إمباير) من إنتاج شبكة فوكس، متهم بالإخلال بالنظام وتقديم روايات كاذبة للمحققين بشأن تعرضه لهجوم.

وأقصى عقوبة لكل تهمة هي السجن ثلاث سنوات وغرامة 25 ألف دولار.

واتهمت السلطات سموليت الشهر الماضي في جنحة تقديم بلاغ كاذب بعدما أبلغ الشرطة بأنه تعرض لهجوم في يناير كانون الثاني من قبل أنصار ملثمين للرئيس دونالد ترامب قاموا بضربه ولفوا حبلا حول رقبته وسكبوا مادة كيماوية سائلة عليه وهم يرددون إهانات عنصرية ومعادية للمثلية.

وحققت الشرطة في الحادث باعتباره جريمة كراهية لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر في الشرطة قولها إنها تعتقد أن البلاغ كاذب.

وتحقق إدارة شرطة شيكاجو في كيفية تسرب المعلومات المتعلقة بالهجوم المزعوم إلى الصحفيين.

وحذفت فوكس الشخصية التي يؤديها سموليت من أحداث المسلسل بعد القبض عليه.

وذكرت الشرطة أن سموليت كان يأمل في أن يؤدي الحادث إلى دفع مسيرته الفنية وزيادة أجره.

ويقول مدعون إن سموليت كتب شيكا بمبلغ 3500 دولار لشقيقين وأعطاهما مئة دولار لشراء الحبل وأقنعة وقفازات وقبعات بيسبول حمراء استخدمت في الهجوم المزعوم يوم 29 يناير كانون الثاني.

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