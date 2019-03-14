ماذا يفعل أبو شهاب مع جيمس بوند.. وأي مؤامرة يحيكان؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( انستغرام )

نشر النجم السوري سامر المصري، صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام تجمعه بالممثل العالمي بيرس بروسنان صاحب شخصية جيمس بوند الشهيرة.

وعلّق النجم السوري الذي اشتهر في مسلسل باب الحارة باسم العقيد أو أبو شهاب على الصورة قائلًا: "كان لي الشرف أن أقف أمام أسطورة التمثيل الهوليوودي.. بيرس بروسنان.. لقطة من فيلمنا الجديد the Misfits.. قريبًا".

ولم يحدد المصري موعد الانتهاء من الفيلم أو وصوله إلى شاشات العرض.

وعلق متابعوا الممثل السوري بالتشجيع له في عمله القادم ، هذه بعض التعليقات :

"الف مبروك تستهل يا نجام"

؛بلبقك ياعكيد ، اشرف الفنانين ومنرفع راسنا فيك ياسامر "

"لا تعليق انة لقاء المبدعون انت لست عالمى بل عالمية تساوى ومعنى العالمية هى عن جد سامر المصري بالتوفيق والنجاح واتمنى اقتراب العالمية الى العالمى سامر المصري اكتر واكتر انت تستحق أكثر وأكثر العالمى سامر المصري"

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