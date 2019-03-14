فضائح جديدة تُكشف عن مايكل جاكسون.. ما قصته مع زوجته؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد الفضائح الجنسية التي كشفها فيلم "الخروج من نيفرلاند" عن ملك البوب مايكل جاكسون، والتي حملت في طياتها الكثير من التفاصيل الصادمة، برزت فضيحة أخرى عبر الفيلم نفسه، حيثُ كشف أنّ "جاكسون لم يكن يحبّ زوجته الأولى ليزا ماري بريسلي، وإنما ارتبط بها من باب الطمع لأنها ابنة الفنان المعروف والثري، إلفيس بريسلي".

فضائح صادمة تطال مايكل جاكسون.. وهكذا علقت ابنته

ولفتت الخادمة الشخصية السابقة لجاكسون أدريان ماكمانوس أنّ "الأخير كان يطمع للحصول على ثروة والد زوجته وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعماله".

أمّا عن مسألة الإعتداءات الجنسية التي اتهم جاكسون بها بحق رجلان وهما ويد روبنسون وجيمس سيفشاك، ورغم نفي العائلة لها، إلا أنّ الخادمة لم تنفِ ذلك، لافتة إلى أن "جاكسون لم يقض ليلة واحدة مع زوجته ليزا".

وأوضحت ماكمانوس أنّ "الطباع الغريبة لجاكسون وإدمان المخدرات تسببا بانهيار العلاقة الزوجية"، مشيرة إلى أنّ "جاكسون أدخل عشرات الأطفال إلى مقر إقامته بهدف تسليتهم طوال فترة زواجه".

(مايكل جاكسون وزوجته - brides)

مصدر الصورة: Rolling Stone

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