ألمانيا.. إشاراتُ مرورٍ على هيئة "إلفيس بريسلي" (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في خطوة بارزة ولافتة، قرّرت بلدة فريدبرغ الألمانية إحياء ذكرى "ملك الروك" الراحل إلفيس بريسلي، من خلال وضع 3 إشارات مرور لا تتحول للونين الأحمر والأخضر بصورة عادية، إنّما تظهر ظلالاً على هيئة بريسلي وهو يؤدي حركاته الراقصة الشهيرة.

وكان بريسلي من أشهر نجوم العالم أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وقد خدم في الجيش الأمريكي من الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 1958 ومارس/ آذار 1960، في حين كانت القاعدة التي خدم فيها موجودة في فريدبرغ. إلاّ أنّ السلطات حينها سمحت له بالإقامة خارج القاعدة مع والده وجدته.

وخلال إقامته هناك (فريدبرغ)، عمد بريسلي إلى إطلاق مجموعة من الأغاني كان سجلها بالفعل أثناء خدمته في الجيش، وقد احتلت 10 أغانٍ قائمة أفضل 40 أغنية.

وأثناء وجوده في ألمانيا، عاش بريسلي علاقة عاطفية انتهت بالزواج. فخلال إقامته في فريدبرغ، تعرف بريسلي إلى فتاة عمرها 14 عاماً تدعى بريسيلا، وكان والدها عسكرياً موجوداً في ألمانيا. وبعد عودة بريسلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بقي على إتصاله مع بريسيلا التي انتقلت للعيش معه في أمريكا عام 1963 وتزوجا في العام 1967، لتنتهي علاقتهما بالانفصال عام 1973 بعد أن رُزقا بطفلة.

(إشارات المرور على هيئة بريسلي - أسوشيتيد برس)

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