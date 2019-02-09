"القيصر" يكسر الصمت ويعتذر.. ماذا قال عن مسألة تغيير لقبه؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد إنتشار الخبر المتعلق بسعيه لتغيير لقبه من "السامرائي" إلى "الساهر"، ونيله موافقة وزارة الداخلية العراقية لإتمام ذلك، خرج "القيصر" الفنان العراقي كاظم الساهر بتسجيلٍ صوتي، الجمعة، شارحاً تفاصيل الأمر، لاسيما أنّ ذلك أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خلال اليومين الماضيين.

وبحسب التسجيل الصوتي المُتداول، فقد أكّد الساهر أنه "ابن الرافدين، وبقية الألقاب مجرد حبر على ورق"، وقال: "في القيد العام كاظم جبار إبراهيم السامرائي، وفي هوية الأحوال المدنية كاظم جبار إبراهيم فقط، وفي الأوراق الرسمية في الخارج كاظم جبار الساهر، وعدم التطابق في الأسماء يسبب لي مشاكل كبيرة".

وأردف: "لا أريد أن أشرح التفاصيل، لكن معاملتي الرسمية في الخارج متوقفة منذ سنة تقريباً، لعدم تطابق الأسماء، حتى طلبت ورقة رسمية من السفارة العراقية تثبت بأن الشخص كاظم جبار إبراهيم هو نفسه كاظم جبار الساهر ولم تكفِ".

ولفت الساهر إلى أنّه "سعى مع محاميه لإيجاد حلّ لهذه المشكلة، وتمثل في إضافة الساهر على كاظم جبار إبراهيم"، موضحاً أنّه "لا يقصد أي إساءة ولم ينسَ من أين أتى"، وقال: "لقد أتيت من وادي حجر الموصل أو مدينة الحرية في بغداد، أنا ابن سيد جبار وابن العظيمة نورية علي".

وتابع: "أنا كنت وسأبقى كاظم جبار إبراهيم السامرائي بالقلب والروح وافتخر بعشيرتي، وكل عشائر العراق.. أنا ابن العراق، وأقولها بكل فخر واعتزاز، ولي الشرف بأن ألقى منكم هذا الاهتمام".

وختم تسجيله: "اعتذر إذا سبب الموضوع ألماً لأي شخص، هذا فقط حبر على ورق أما الأصل أنا، ابن وادي الرافدين.. محبتي واحترامي".

وكانت وزارة الداخلية العراقية وافقت، الخميس الماضي، على طلب الساهر، تغيير لقبه في الأوراق الحكومية الرسمية من "السامرائي" إلى "الساهر".

وأكّد مصدر في "الداخلية" العراقية أنّ "الوزارة وافقت على طلب تقدّم به محامي الساهر عقيل الخزعلي، لتغيير لقبه المعتمد في الوثائق الثبوتية الرسمية". وبذلك، فإنّ مديرية الأحوال المدنية ستستكمل إجراءات تحويل اللقب من "سامرائي" إلى الساهر، في جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالأخير.

وتناقل ناشطون صورة الطلب الرسمي الذي تقدّم وكيل "القيصر" المحامي إلى وزارة الداخلية، بغية تغيير اللقب، وبحسب ما جاء في النص: "أني المواطن كاظم جبار إبراهيم السامرائي، المعروف بهوية الأحوال المدنية الصادر من دائرة أحوال المنصور بسجل 303 صحيفة 10 م رقم الهوية (00497059). أريد تغيير اللقب الخاص بي من السامرائي إلى الساهر، كون اللقب الأخير يمثل إسم الشهرة (كاظم الساهر)، ولكي لا يحصل اختلاف في الأوراق الشخصية الأخرى".

والساهر هو من مواليد مدينة الموصل العراقية عام 1958، ومعروف بـ"قيصر الغناء العربي" و"سفير الأغنية العراقية".

مصدر الصورة: مجلة هي

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