القرار حاسم.. الأوسكار بلا مقدم فكيف سيبدو الحفل القادم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

حفل بلا مقدم ، هكذا أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، بشكل رسمي، شكل الحفل المقرر إقامته 24 فبراير الجاري؛ فكيف سيقاوم الحفل الوقوع في الرتابة والملل؟

فقد اعتذر الممثل الكوميدي كيفن هارت عن تقديم الحفل، بسبب تغريدات له وصفت بالمسيئة للمثليين في ديسمبر الماضي، حشدت ضده الكثيرمن الهجوم والانتقاد.

هذه ستكون المرة الثانية ولكن منذ عقود طويلة التي يقام حفل الأوسكار بدون مقدم رئيسي.

لكن أعلنت الأكاديمية عن قائمة تضم 13 من الممثلين والمشاهير الذين سيتواجدون على مسرح دولبي في فقرات مختلفة، وسيقدمون الجوائز للفائزين من بينهم (تينا فوي، ووبي جولدبرج، بري لارسون، دانيال كريج، جينيفر لوبيز، كريس إيفنز، تشارلز ثيرون).

حفل الأوسكار بدون مقدم لم يظهر منذ ثلاثين عاما، وتحديدا منذ حفل عام 1989، ووصفته المواقع الفنية بأنه كان حفلا فقيرا جدا شارك في تقديمه 17 نجما، من بينهم جولي أندروز وبول نيومان، وعزفت مقطوعة موسيقية في بداية الحفل استمرت 11 دقيقة.

وحددت الأكاديمية مدت 90 ثانية لكل فائز في النسخة 91 من الأوسكار، يقدم من خلالها كلمته للجمهور ويعبر عن مشاعره تجاه الفوز في الحفل الذي سيستمر لمدة 3 ساعات، في خطابات مليئة بالشغف والعاطفة والسرعة أيضا.

وقبل ثلاثة أسابيع من الحدث الكبير، أقامت الأكاديمية مأدبة غذاء رسمية استقبلت فيه عدد كبير من المرشحين على قوائم الجوائز هذا العام، في أحد فنادق كاليفورنيا، وكان من بين الحضور كل من (ليدي جاجا، والمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، والمخرج سبايك لي، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك وبرادلي كوبر) وغيرهم من المنتجين وصناع الأفلام، الذين التقطوا سويا صورة جماعية حول تمثال الأوسكار الذهبي الشهير في صورة أبرزت توجه الأكاديمية نحو التنوع والتوزيع العادل بين الرجال والنساء في هوليوود، حيث يشهد حفل هذا العام ترشح نسبة كبيرة من النساء لعدد من الجوائز.

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