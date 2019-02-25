إليكم 29 إطلالة على سجادة الأوسكار بألوان مبهجة وفاقعة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ليلة الأوسكار كانت حافلة ، ليلة اجتمع فيها النجوم ليضيئوا ليلة استثنائية ، ولإطلالات النجمات فيها على وجه الخصوص وقع مختلف ، ألوان زاهية ومشرقة وأخرى فاقعة ومميزة من نجحت ومن لم يحالفها الحظ باختيار فستانها ، هنا جمعنا لكم 29 إطلالة مميزة للنجمات على السجادة الحمراء !

1 - جينيفر لوبيز تواصل تألقها بفستان مميز كعادتها بالأوسكار

2 - إطلالة داناي غوريرا الذهبية تبدو مناسبة مع جوائز الأوسكار.

3 - رامي مالك ولوسي بوينتون ، تبدو لوسي رائعة باللون الأرجواني



4 - راشيل وايز، كان فستانها الأحمر غريباً بعض الشيء ، لكنها كانت تبدو متألقة

5 - تيسا طومسون كان اختيارها فريداً ، لا نعلم إن كانت ستنجو من لسان شرطة الموضة !

6 - ايما ستون ، بسيطة وجميلة

7 - بري لارسون كابتن مارفل بفستان معدني .. كم يشبهها !

8 - تشارليز ثيرون ارتدت ، فستانا سهلا ، الأناقة بالشعر والإكسسوار !

9 - جينيفر هدسون تعرف تماماً ما يناسب السجادة الحمراء !

10 - إيمى أدمز بدت كلؤلؤة على السجادة الحمراء !

11 - زوي ديشانيل ، ربما كان مظهرها بسيطاً أكثر من اللازم؟

12 - أنجيلا باسيت بفستان زهري فاقع ، بالتأكيد كانت بارزة على السجادة الحمراء

13 - تثبت الفائزة بجائزة أوسكار هيلين ميرين أنها خلقت للأوسكار حقاً..

14 - مايا رودولف أيضاً بالوردي ،زهرة وسط الزهور !

15 - لورا ديرن ، تبدو الممثلة "ليتل ليتل" أنيقة في ثوبها الخفيف.

16 - غلين كلوز تذهب إلى الذهب - رشحت غلين كلوز في أفضل فئة ممثلة لأدائها القوي في "the wife ".

17 - شانغيلا ، من الشعر إلى الفستان تبدو كشمس مشرقة !

18 - ليندا كاردليني ، فستان فريد فاقع ومميز !

19 - لورا هارير تبدو نجمة "BlacKkKlansman" Laura Harrier رائعة في فستانها الأزرق الفاتح !

20 - تانيكا راي ، إطلالة ملكية وفخمة على السجادة الحمراء. !

21 - نحن في مهب الجمال العارم من اشلي غراهام.

22 - ماري كوندو تحضر البهجة أينما حضرت !

23 - جينيفر لويس ببذلة نحاسية فريدة وغريبة ، ولكن ابتسامتها غطت على كل شيء !

24 - ماريا مينونوس مذيعة أخبار"E!" تبدو مشرقة بالأصفر !

25 - أوكوافينا ، جدية ببذلة جدية !

26- تينا فاي فستان أزرق بكسرات طويلة ، يعطيها طولاً وأناقة !

27 - ريجينا كنج بالأبيض ، مميزة على السجادة الحمراء

28 - كونستانس وو بفستان فرح ومبهج باللون الأصفر

29 - الليدي غاغا كانت حديث العالم أمس ، ليس بسبب فستانها ، ولكن لقيمة المجوهرات التي ارتدتها !

مصدر الصور : vareity

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