إليكم 29 إطلالة على سجادة الأوسكار بألوان مبهجة وفاقعة (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
ليلة الأوسكار كانت حافلة ، ليلة اجتمع فيها النجوم ليضيئوا ليلة استثنائية ، ولإطلالات النجمات فيها على وجه الخصوص وقع مختلف ، ألوان زاهية ومشرقة وأخرى فاقعة ومميزة من نجحت ومن لم يحالفها الحظ باختيار فستانها ، هنا جمعنا لكم 29 إطلالة مميزة للنجمات على السجادة الحمراء !
1 - جينيفر لوبيز تواصل تألقها بفستان مميز كعادتها بالأوسكار
2 - إطلالة داناي غوريرا الذهبية تبدو مناسبة مع جوائز الأوسكار.
3 - رامي مالك ولوسي بوينتون ، تبدو لوسي رائعة باللون الأرجواني
4 - راشيل وايز، كان فستانها الأحمر غريباً بعض الشيء ، لكنها كانت تبدو متألقة
5 - تيسا طومسون كان اختيارها فريداً ، لا نعلم إن كانت ستنجو من لسان شرطة الموضة !
6 - ايما ستون ، بسيطة وجميلة
7 - بري لارسون كابتن مارفل بفستان معدني .. كم يشبهها !
8 - تشارليز ثيرون ارتدت ، فستانا سهلا ، الأناقة بالشعر والإكسسوار !
9 - جينيفر هدسون تعرف تماماً ما يناسب السجادة الحمراء !
10 - إيمى أدمز بدت كلؤلؤة على السجادة الحمراء !
11 - زوي ديشانيل ، ربما كان مظهرها بسيطاً أكثر من اللازم؟
12 - أنجيلا باسيت بفستان زهري فاقع ، بالتأكيد كانت بارزة على السجادة الحمراء
13 - تثبت الفائزة بجائزة أوسكار هيلين ميرين أنها خلقت للأوسكار حقاً..
14 - مايا رودولف أيضاً بالوردي ،زهرة وسط الزهور !
15 - لورا ديرن ، تبدو الممثلة "ليتل ليتل" أنيقة في ثوبها الخفيف.
16 - غلين كلوز تذهب إلى الذهب - رشحت غلين كلوز في أفضل فئة ممثلة لأدائها القوي في "the wife ".
17 - شانغيلا ، من الشعر إلى الفستان تبدو كشمس مشرقة !
18 - ليندا كاردليني ، فستان فريد فاقع ومميز !
19 - لورا هارير تبدو نجمة "BlacKkKlansman" Laura Harrier رائعة في فستانها الأزرق الفاتح !
20 - تانيكا راي ، إطلالة ملكية وفخمة على السجادة الحمراء. !
21 - نحن في مهب الجمال العارم من اشلي غراهام.
22 - ماري كوندو تحضر البهجة أينما حضرت !
23 - جينيفر لويس ببذلة نحاسية فريدة وغريبة ، ولكن ابتسامتها غطت على كل شيء !
24 - ماريا مينونوس مذيعة أخبار"E!" تبدو مشرقة بالأصفر !
25 - أوكوافينا ، جدية ببذلة جدية !
26- تينا فاي فستان أزرق بكسرات طويلة ، يعطيها طولاً وأناقة !
27 - ريجينا كنج بالأبيض ، مميزة على السجادة الحمراء
28 - كونستانس وو بفستان فرح ومبهج باللون الأصفر
29 - الليدي غاغا كانت حديث العالم أمس ، ليس بسبب فستانها ، ولكن لقيمة المجوهرات التي ارتدتها !
مصدر الصور : vareity
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