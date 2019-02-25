عاجل

إليكم 29 إطلالة على سجادة الأوسكار بألوان مبهجة وفاقعة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

ليلة الأوسكار كانت حافلة ، ليلة اجتمع فيها النجوم ليضيئوا ليلة استثنائية ، ولإطلالات النجمات فيها على وجه الخصوص وقع مختلف ، ألوان زاهية ومشرقة وأخرى فاقعة ومميزة  من نجحت ومن لم  يحالفها الحظ باختيار فستانها ، هنا جمعنا لكم 29 إطلالة مميزة للنجمات على السجادة الحمراء ! 

1 - جينيفر لوبيز تواصل تألقها بفستان مميز كعادتها بالأوسكار 

2 - إطلالة داناي غوريرا الذهبية تبدو مناسبة  مع جوائز الأوسكار.

3 - رامي مالك ولوسي بوينتون ، تبدو لوسي رائعة باللون الأرجواني 
 

4 - راشيل وايز، كان فستانها الأحمر غريباً بعض الشيء ، لكنها كانت تبدو متألقة 

5 - تيسا طومسون كان اختيارها فريداً ، لا نعلم إن كانت ستنجو  من لسان شرطة الموضة ! 

6 - ايما ستون ، بسيطة وجميلة 

7 - بري لارسون كابتن مارفل بفستان معدني .. كم يشبهها ! 

8 - تشارليز ثيرون ارتدت ، فستانا سهلا ، الأناقة بالشعر والإكسسوار ! 

9 - جينيفر هدسون  تعرف تماماً ما يناسب السجادة الحمراء ! 

10 - إيمى أدمز بدت كلؤلؤة على السجادة الحمراء  ! 

11 - زوي ديشانيل ، ربما كان مظهرها بسيطاً أكثر من اللازم؟

12 - أنجيلا باسيت بفستان زهري فاقع ، بالتأكيد كانت بارزة على السجادة الحمراء 

13 - تثبت الفائزة بجائزة أوسكار هيلين ميرين أنها خلقت للأوسكار حقاً..

14 - مايا رودولف أيضاً بالوردي ،زهرة وسط الزهور !

15 - لورا ديرن ، تبدو الممثلة "ليتل ليتل" أنيقة في ثوبها الخفيف.

16 - غلين كلوز تذهب إلى الذهب - رشحت غلين كلوز في أفضل فئة ممثلة لأدائها القوي في "the wife ".

17 - شانغيلا ، من الشعر إلى الفستان تبدو كشمس مشرقة ! 

18 - ليندا كاردليني ، فستان فريد فاقع ومميز ! 

19 - لورا هارير تبدو نجمة "BlacKkKlansman" Laura Harrier رائعة في فستانها الأزرق الفاتح ! 

20 - تانيكا راي ، إطلالة ملكية وفخمة على السجادة الحمراء. ! 

21 - نحن في مهب الجمال العارم من اشلي غراهام.

22 - ماري كوندو تحضر البهجة أينما حضرت ! 

23 - جينيفر لويس ببذلة نحاسية فريدة وغريبة ، ولكن ابتسامتها غطت على كل شيء !

24 - ماريا مينونوس مذيعة أخبار"E!"  تبدو مشرقة بالأصفر !

25 - أوكوافينا ، جدية ببذلة جدية !

26- تينا فاي فستان أزرق بكسرات طويلة ، يعطيها طولاً وأناقة !

27 - ريجينا كنج بالأبيض ، مميزة على السجادة الحمراء 

 

28 - كونستانس وو بفستان فرح ومبهج  باللون الأصفر 

29 - الليدي غاغا كانت حديث العالم أمس ، ليس بسبب فستانها ، ولكن لقيمة المجوهرات التي ارتدتها ! 

مصدر الصور : vareity

اقرأ أيضاً : 

إليكم قائمة الفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2019

أغرب أزياء الرجال على سجادة حفل جوائز الأوسكار الحمراء (صور)

#نجوم #الاوسكار #مشاهير #حفل جوائز الاوسكار2019 #أزياء #حفل الأوسكار #منوعات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...