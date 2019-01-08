أمل عرفة بطلة فليم عن الحرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اختار المنتج الألماني العالمي كريستيان بشكن، النجمة السورية أمل عرفة لأداء دور البطولة في فيلم "دموع على الرمال" لتكون التجربة الأولى لها في السينما العالمية وفي هوليوود.



وأوضح "بشكن" أن الفليم يجسد قصة الحرب في خلفيته لكنه لا يوحي لأي حرب في العالم ولا يشير بذلك إلى الأزمة السورية، إذ يركز الفيلم على تناول الجانب الإنساني ضمن قالب من الأكشن والإثارة.

وأشار بشكن إلى أن سبب اختياره لأمل عرفة يرجع إلى أصولها، كونها سورية ومن مدينة حلب، فضلا عن براعتها تمثيلها، موضحاً إلى أنه شاهد لها عديد من مقاطع البرامج التلفزيونية والمسلسلات والأفلام وقرأ كثير عنها قبل القيام بعملية اختيارها.

وقال أن تصوير الفيلم سيكون في مالطا لأن هناك أكبر موقع تصوير في العالم والأماكن الرائعة للتصوير والتي تخدم مشاهد الأكشن

وكشف عن الأبطال الآخرين في الفيلم، سيكون بينهم الفنان الألماني الأمريكي نجم القتال والأكشن ماتياس هوز.

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