ميغان الأكثر صرفا على ثيابها بالعائلة الملكية.. من أين لها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (hiamag)

مع بداية هذا العام الجديد، عاد الحديث مجددًا عن إطلالات ميغان الملكية في العام 2018 ، بعد أن تم الكشف عن إنفاقها لما يقترب من نصف مليون دولار على شراء الملابس الجديدة، وهو ما جعلها أكثر نساء العائلة المالكة الأوروبية إنفاقًا للأموال على الملابس الجديدة للعام المنصرم.

نفقات ميغان الضخمة على الملابس الجديدة تم الكشف عنها من خلال خبراء موقع الموضة الشهير UFO No More Unidentified Fashion Objects، الذين قاموا بحساب تكلفة 1,661 من قطع الملابس الجديدة التي ظهرت بها نساء العائلات الملكية الأوروبية في عام 2018.

وبذلك تصدرت ميغان قائمة أكثر نساء العائلات الملكية الأوروبية إنفاقًا على الملابس لعام 2018، بقيمة 406،662.55 جنيه إسترليني (508،258،25 دولار)، والمثير للاهتمام أن هذا المبلغ الضخم لا يتضمن تكلفة فستان زفافها من تصميم Givenchy، والذي يعتقد أن قيمته تصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني

الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك، جاءت في المركز الثاني في القائمة، بفارق 300 ألف جنيه إسترليني عن صاحبة المركز الأول، بينما كان المركز الثالث من نصيب كونتيسة وسكس، وحلت كيت ميدلتون دوقة كمبريدج في المركز الرابع

تكلفة ملابس ميغان ماركل في 2018 أثارت الكثير من التساؤلات، وأبرزها هو من تحمل نفقات ملابسها؟ والتي تعادل 6 أضعاف تكلفة ملابس كيت ميدلتون الجديدة في نفس العام، ولقد أصدر قصر كنسينغتون تصريحً مقتضبًا بخصوص هذا الشأن وصف فيه نفقات ملابس ميغان الجديدة بأنها "من مصادر شخصية"

إلا أن مصدرًا مطلعًا أكد لصحيفة ديلي ميل أن الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا هو من يتحمل نفقات ملابس ميغان ماركل و كيت ميدلتون الجديدة "الخاصة بالعمل"، ويقصد بذلك الملابس التي تظهر بها كل منهما خلال أيام أو مهمات العمل الرسمية.

مصدر الصور : hiamag

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